https://ria.ru/20240711/piton-1959014240.html

В Индонезии питон целиком проглотил женщину

В Индонезии питон целиком проглотил женщину - РИА Новости, 11.07.2024

В Индонезии питон целиком проглотил женщину

Жительница индонезийской провинции Южный Сулавеси стала жертвой питона, пишет газета The Jakarta Post со ссылкой на полицию. РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T16:02

2024-07-11T16:02

2024-07-11T17:07

в мире

индонезия

южный сулавеси

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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Жительница индонезийской провинции Южный Сулавеси стала жертвой питона, пишет газета The Jakarta Post со ссылкой на полицию.По сведениям издания, 36-летняя женщина два дня назад вышла за лекарствами для больного ребенка и пропала. Родственники начали ее искать."Муж нашел ее тапочки и одежду в 500 метрах от их дома. <…> Вскоре после этого он заметил крупную змею в десяти метрах от тропы. Питон был еще жив", — говорится в статье.Мужчина заподозрил худшее, когда увидел огромный живот змеи, и попросил помощи у жителей деревни. Они вспороли брюхо питона и подтвердили опасения вдовца.Это второй подобный случай в Индонезии за месяц. В начале июня в центральной части страны пятиметровый питон проглотил 45-летнюю мать четверых детей.Гигантские питоны, длина которых обычно превышает шесть метров, встречаются в Индонезии и на Филиппинах. Как правило, они редко нападают на людей: эти неядовитые змеи предпочитают охотиться на мелких животных. Однако в последние годы произошло несколько трагических инцидентов на плантациях и в поселениях, расположенных вблизи джунглей и пещер.

https://ria.ru/20240706/zmeya-1957817197.html

https://ria.ru/20240611/akula-1952197798.html

индонезия

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в мире, индонезия, южный сулавеси