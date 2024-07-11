https://ria.ru/20240711/peskov-1959100021.html

Песков назвал планы по дальнобойным ракетам в ФРГ поводом достичь целей СВО

Песков назвал планы по дальнобойным ракетам в ФРГ поводом достичь целей СВО - РИА Новости, 11.07.2024

Песков назвал планы по дальнобойным ракетам в ФРГ поводом достичь целей СВО

Планы США разместить дальнобойные ракеты в Германии - это повод выполнить цели спецоперации России на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T22:04

2024-07-11T22:04

2024-07-11T22:04

специальная военная операция на украине

россия

сша

германия

дмитрий песков

сергей рябков

павел зарубин

министерство обороны сша

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июл - РИА Новости. Планы США разместить дальнобойные ракеты в Германии - это повод выполнить цели спецоперации России на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее в Пентагоне заявили, что США в 2026 году приступят к размещению в Германии дальнобойных ударных систем, которые значительно превзойдут уже находящиеся в Европе орудия. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия в спокойном ключе, без нервов и эмоций будет вырабатывать военный ответ на планы США. "Это не повод для пессимизма, наоборот, это повод для того, чтобы собраться, использовать весь наш богатейший потенциал, который у нас есть, и выполнить все те цели, которые мы перед собой ставим в ходе специальной военной операции", - сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину, видео опубликовано в его Telegram-канале.

https://ria.ru/20240705/ukraina-1957494586.html

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россия, сша, германия, дмитрий песков, сергей рябков, павел зарубин, министерство обороны сша, в мире