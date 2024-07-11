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Песков назвал планы по дальнобойным ракетам в ФРГ поводом достичь целей СВО
Песков назвал планы по дальнобойным ракетам в ФРГ поводом достичь целей СВО - РИА Новости, 11.07.2024
Песков назвал планы по дальнобойным ракетам в ФРГ поводом достичь целей СВО
Планы США разместить дальнобойные ракеты в Германии - это повод выполнить цели спецоперации России на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T22:04
2024-07-11T22:04
2024-07-11T22:04
специальная военная операция на украине
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июл - РИА Новости. Планы США разместить дальнобойные ракеты в Германии - это повод выполнить цели спецоперации России на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее в Пентагоне заявили, что США в 2026 году приступят к размещению в Германии дальнобойных ударных систем, которые значительно превзойдут уже находящиеся в Европе орудия. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия в спокойном ключе, без нервов и эмоций будет вырабатывать военный ответ на планы США. "Это не повод для пессимизма, наоборот, это повод для того, чтобы собраться, использовать весь наш богатейший потенциал, который у нас есть, и выполнить все те цели, которые мы перед собой ставим в ходе специальной военной операции", - сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину, видео опубликовано в его Telegram-канале.
https://ria.ru/20240705/ukraina-1957494586.html
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Специальная военная операция на Украине, Россия, США, Германия, Дмитрий Песков, Сергей Рябков, Павел Зарубин, Министерство обороны США, В мире
Песков назвал планы по дальнобойным ракетам в ФРГ поводом достичь целей СВО
Песков: планы США разместить дальнобойные ракеты в ФРГ — повод достичь целей СВО