https://ria.ru/20240711/peskov-1959099640.html
Россия должна учитывать решения Запада, заявил Песков
Россия должна учитывать решения Запада, заявил Песков - РИА Новости, 11.07.2024
Россия должна учитывать решения Запада, заявил Песков
Россия должна учитывать нынешние решения западных стран, это не повод для пессимизма, напротив, повод собраться и использовать весь потенциал страны, заявил... РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T21:59
2024-07-11T21:59
2024-07-11T21:59
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Россия должна учитывать нынешние решения западных стран, это не повод для пессимизма, напротив, повод собраться и использовать весь потенциал страны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Комментируя планы США разместить свои дальнобойные ракеты в Германии, представитель Кремля отметил, что сейчас в отношениях с Западом возвращаются все атрибуты холодной войны с конфронтацией и прямым противостоянием. По его словам, все это делается в целях подавления России. "Мы это все должны учитывать. Это не повод для пессимизма. Наоборот, это повод для того, чтобы собраться, использовать весь наш богатейший потенциал, который у нас есть", - сказал Песков Павлу Зарубину в интервью, фрагмент которого опубликован в telegram-канале журналиста.
https://ria.ru/20240711/peskov-1959098715.html
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в мире, россия, сша, германия, дмитрий песков, павел зарубин
В мире, Россия, США, Германия, Дмитрий Песков, Павел Зарубин
Россия должна учитывать решения Запада, заявил Песков
Песков: РФ должна учитывать решения Запада, это повод использовать потенциал