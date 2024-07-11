https://ria.ru/20240711/peskov-1959098863.html

Запад хочет нанести поражение России в конфликте на Украине, заявил Песков

Запад хочет нанести поражение России в конфликте на Украине, заявил Песков - РИА Новости, 11.07.2024

Запад хочет нанести поражение России в конфликте на Украине, заявил Песков

Участие Запада в конфликте на Украине направлено на стратегическое поражение РФ на поле боя, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T21:56

2024-07-11T21:56

2024-07-11T22:00

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дмитрий песков

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Участие Запада в конфликте на Украине направлено на стратегическое поражение РФ на поле боя, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Пресс-секретарь президента РФ, комментируя планы США разместить дальнобойные ракеты в Германии, отметил, что страны Запада напрямую участвуют в конфликте на Украине. "Все это делается для того, чтобы гарантировать наше стратегическое поражение на поле боя", - сказал Песков в комментарии, опубликованном в Telegram- канале журналиста Павла Зарубина.

https://ria.ru/20240705/ukraina-1957494586.html

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