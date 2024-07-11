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Запад хочет нанести поражение России в конфликте на Украине, заявил Песков - РИА Новости, 11.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:56 11.07.2024 (обновлено: 22:00 11.07.2024)
https://ria.ru/20240711/peskov-1959098863.html
Запад хочет нанести поражение России в конфликте на Украине, заявил Песков
Запад хочет нанести поражение России в конфликте на Украине, заявил Песков - РИА Новости, 11.07.2024
Запад хочет нанести поражение России в конфликте на Украине, заявил Песков
Участие Запада в конфликте на Украине направлено на стратегическое поражение РФ на поле боя, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T21:56
2024-07-11T22:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
сша
дмитрий песков
павел зарубин
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Участие Запада в конфликте на Украине направлено на стратегическое поражение РФ на поле боя, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Пресс-секретарь президента РФ, комментируя планы США разместить дальнобойные ракеты в Германии, отметил, что страны Запада напрямую участвуют в конфликте на Украине. "Все это делается для того, чтобы гарантировать наше стратегическое поражение на поле боя", - сказал Песков в комментарии, опубликованном в Telegram- канале журналиста Павла Зарубина.
https://ria.ru/20240705/ukraina-1957494586.html
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в мире, россия, украина, сша, дмитрий песков, павел зарубин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, США, Дмитрий Песков, Павел Зарубин
Запад хочет нанести поражение России в конфликте на Украине, заявил Песков

Песков: участие Запада в конфликте на Украине направлено на поражение РФ

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© РИА Новости / POOL
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Дмитрий Песков . Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Участие Запада в конфликте на Украине направлено на стратегическое поражение РФ на поле боя, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь президента РФ, комментируя планы США разместить дальнобойные ракеты в Германии, отметил, что страны Запада напрямую участвуют в конфликте на Украине.
"Все это делается для того, чтобы гарантировать наше стратегическое поражение на поле боя", - сказал Песков в комментарии, опубликованном в Telegram- канале журналиста Павла Зарубина.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
Украине остался месяц
5 июля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаСШАДмитрий ПесковПавел Зарубин
 
 
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