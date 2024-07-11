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Страны глобального Юга хотят развивать отношения с Россией, заявил Песков
Страны глобального Юга хотят развивать отношения с Россией, заявил Песков - РИА Новости, 11.07.2024
Страны глобального Юга хотят развивать отношения с Россией, заявил Песков
Западные страны пытаются помешать контактам зарубежных представителей с Россией, но государства глобального Юга склоняются к тому, что надо развивать отношения, РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T18:11
2024-07-11T18:11
2024-07-11T18:24
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Западные страны пытаются помешать контактам зарубежных представителей с Россией, но государства глобального Юга склоняются к тому, что надо развивать отношения, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Это, к сожалению, постоянная практика последних лет. Она имеет тенденцию к усугублению. Пытаются прервать, исключить любые контакты с нами представителей всех ветвей власти. Но как мы видим, страны глобального Юга и глобального большинства склоняются к тому, что надо всемерно развивать отношений", - сказал Песков "Первому каналу", комментируя давление Запада на участников Парламентского форума БРИКС.
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россия, юг, дмитрий песков, брикс, в мире, политика
Россия, Юг, Дмитрий Песков, БРИКС, В мире, Политика
Страны глобального Юга хотят развивать отношения с Россией, заявил Песков
Песков: страны глобального Юга хотят развивать отношения с Россией