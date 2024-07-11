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Песков оценил отношения стран глобального большинства и глобального юга
Песков оценил отношения стран глобального большинства и глобального юга - РИА Новости, 11.07.2024
Песков оценил отношения стран глобального большинства и глобального юга
Страны глобального большинства и глобального юга все больше склоняются к тому, что необходимо развивать отношения на базе уважения интересов, заявил журналистам РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T15:28
2024-07-11T15:28
2024-07-11T15:31
в мире
россия
дмитрий песков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июл - РИА Новости. Страны глобального большинства и глобального юга все больше склоняются к тому, что необходимо развивать отношения на базе уважения интересов, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Страны глобального юга и глобального большинства все больше склоняются к тому, что необходимо всемерно развивать отношения, отношения, действительно, на базе подлинного уважения интересов, уважения озабоченностей", - сказал Песков.
https://ria.ru/20231010/oshibki-1901595648.html
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в мире, россия, дмитрий песков
В мире, Россия, Дмитрий Песков
Песков оценил отношения стран глобального большинства и глобального юга
Песков: необходимо всемерно развивать отношения на базе уважения интересов