https://ria.ru/20240711/peskov-1959006891.html

Песков оценил отношения стран глобального большинства и глобального юга

Песков оценил отношения стран глобального большинства и глобального юга - РИА Новости, 11.07.2024

Песков оценил отношения стран глобального большинства и глобального юга

Страны глобального большинства и глобального юга все больше склоняются к тому, что необходимо развивать отношения на базе уважения интересов, заявил журналистам РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T15:28

2024-07-11T15:28

2024-07-11T15:31

в мире

россия

дмитрий песков

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июл - РИА Новости. Страны глобального большинства и глобального юга все больше склоняются к тому, что необходимо развивать отношения на базе уважения интересов, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Страны глобального юга и глобального большинства все больше склоняются к тому, что необходимо всемерно развивать отношения, отношения, действительно, на базе подлинного уважения интересов, уважения озабоченностей", - сказал Песков.

https://ria.ru/20231010/oshibki-1901595648.html

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в мире, россия, дмитрий песков