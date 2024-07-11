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Песков назвал включение Украины в сферу влияния НАТО недопустимой угрозой - РИА Новости, 11.07.2024
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12:31 11.07.2024 (обновлено: 12:40 11.07.2024)
https://ria.ru/20240711/peskov-1958941753.html
Песков назвал включение Украины в сферу влияния НАТО недопустимой угрозой
Песков назвал включение Украины в сферу влияния НАТО недопустимой угрозой - РИА Новости, 11.07.2024
Песков назвал включение Украины в сферу влияния НАТО недопустимой угрозой
Расширение НАТО на территорию Украины является недопустимой угрозой для безопасности России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время... РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T12:31
2024-07-11T12:40
в мире
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вашингтон (штат)
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Расширение НАТО на территорию Украины является недопустимой угрозой для безопасности России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами. &quot;С самого начала мы сказали, что расширение НАТО на территорию Украины является недопустимой для нас угрозой, для нашего существования, для нашей безопасности. Вот мы видим, что НАТО принимает документ, где написано, что Украина обязательно войдет в НАТО&quot;, - сказал Песков.Ранее был обнародован текст совместной декларации участников саммита НАТО в Вашингтоне. Он содержит пункт о "будущем Украины в альянсе" и заявляет о ее более интегрированном политическом статусе.
https://ria.ru/20240711/nato-1958935119.html
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в мире, украина, россия, вашингтон (штат), дмитрий песков, нато
В мире, Украина, Россия, Вашингтон (штат), Дмитрий Песков, НАТО
Песков назвал включение Украины в сферу влияния НАТО недопустимой угрозой

Песков назвал расширение НАТО на Украину недопустимой угрозой для России

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Украины и НАТО во время встречи министров обороны НАТО в Брюсселе
Флаги Украины и НАТО во время встречи министров обороны НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Украины и НАТО во время встречи министров обороны НАТО в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Расширение НАТО на территорию Украины является недопустимой угрозой для безопасности России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами.
«

"С самого начала мы сказали, что расширение НАТО на территорию Украины является недопустимой для нас угрозой, для нашего существования, для нашей безопасности. Вот мы видим, что НАТО принимает документ, где написано, что Украина обязательно войдет в НАТО", - сказал Песков.

Ранее был обнародован текст совместной декларации участников саммита НАТО в Вашингтоне. Он содержит пункт о "будущем Украины в альянсе" и заявляет о ее более интегрированном политическом статусе.
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