https://ria.ru/20240711/peskov-1958933899.html

Песков назвал Индию сторонником мира и диалога по Украине

Песков назвал Индию сторонником мира и диалога по Украине - РИА Новости, 11.07.2024

Песков назвал Индию сторонником мира и диалога по Украине

Индия является сторонником мира и диалога по урегулированию украинского конфликта, это совпадает с подходом России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий... РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T12:08

2024-07-11T12:08

2024-07-11T12:32

индия

украина

россия

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Индия является сторонником мира и диалога по урегулированию украинского конфликта, это совпадает с подходом России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков"Индия является сторонником мира, Индия является сторонником диалога. И это, собственно, полностью коррелируется с нашим видением, с нашим подходом. Мы тоже являемся сторонниками мира и сторонниками диалога", - сообщил Песков журналистам.

https://radiosputnik.ru/20240628/zelenskiy-1956221677.html

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индия, украина, россия