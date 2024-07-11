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Песков назвал Индию сторонником мира и диалога по Украине - РИА Новости, 11.07.2024
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12:08 11.07.2024 (обновлено: 12:32 11.07.2024)
https://ria.ru/20240711/peskov-1958933899.html
Песков назвал Индию сторонником мира и диалога по Украине
Песков назвал Индию сторонником мира и диалога по Украине - РИА Новости, 11.07.2024
Песков назвал Индию сторонником мира и диалога по Украине
Индия является сторонником мира и диалога по урегулированию украинского конфликта, это совпадает с подходом России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий... РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T12:08
2024-07-11T12:32
индия
украина
россия
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Индия является сторонником мира и диалога по урегулированию украинского конфликта, это совпадает с подходом России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков"Индия является сторонником мира, Индия является сторонником диалога. И это, собственно, полностью коррелируется с нашим видением, с нашим подходом. Мы тоже являемся сторонниками мира и сторонниками диалога", - сообщил Песков журналистам.
https://radiosputnik.ru/20240628/zelenskiy-1956221677.html
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индия, украина, россия
Индия, Украина, Россия
Песков назвал Индию сторонником мира и диалога по Украине

Песков: Индия является сторонником мира и диалога по урегулированию на Украине

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© РИА Новости / POOL
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Индия является сторонником мира и диалога по урегулированию украинского конфликта, это совпадает с подходом России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
«
"Индия является сторонником мира, Индия является сторонником диалога. И это, собственно, полностью коррелируется с нашим видением, с нашим подходом. Мы тоже являемся сторонниками мира и сторонниками диалога", - сообщил Песков журналистам.
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