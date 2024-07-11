https://ria.ru/20240711/peskov-1958933563.html
НАТО постоянно движется в сторону границ России, заявили в Кремле
НАТО постоянно движется в сторону границ России, заявили в Кремле - РИА Новости, 11.07.2024
НАТО постоянно движется в сторону границ России, заявили в Кремле
Военная инфраструктура НАТО постоянно движется в сторону границ России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T12:07
2024-07-11T12:07
2024-07-11T12:21
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Военная инфраструктура НАТО постоянно движется в сторону границ России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы видим, что военная инфраструктура НАТО постоянно, поступательно движется в сторону наших границ", - сказал Песков журналистам.
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россия, нато, дмитрий песков, в мире
Россия, НАТО, Дмитрий Песков, В мире
НАТО постоянно движется в сторону границ России, заявили в Кремле
Песков: военная инфраструктура НАТО постоянно движется в сторону границ России