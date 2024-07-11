Рейтинг@Mail.ru
НАТО постоянно движется в сторону границ России, заявили в Кремле - РИА Новости, 11.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:07 11.07.2024 (обновлено: 12:21 11.07.2024)
https://ria.ru/20240711/peskov-1958933563.html
НАТО постоянно движется в сторону границ России, заявили в Кремле
НАТО постоянно движется в сторону границ России, заявили в Кремле - РИА Новости, 11.07.2024
НАТО постоянно движется в сторону границ России, заявили в Кремле
Военная инфраструктура НАТО постоянно движется в сторону границ России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T12:07
2024-07-11T12:21
россия
нато
дмитрий песков
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/04/1931078896_0:13:3072:1741_1920x0_80_0_0_9e02d3979bca544e7998a39e79c23417.jpg
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Военная инфраструктура НАТО постоянно движется в сторону границ России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы видим, что военная инфраструктура НАТО постоянно, поступательно движется в сторону наших границ", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20240625/zapad-1955166036.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/04/1931078896_292:0:3023:2048_1920x0_80_0_0_72452456f6e7b01c088b70d4407b93d9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, нато, дмитрий песков, в мире
Россия, НАТО, Дмитрий Песков, В мире
НАТО постоянно движется в сторону границ России, заявили в Кремле

Песков: военная инфраструктура НАТО постоянно движется в сторону границ России

© AP Photo / Armando BabaniНАТО
НАТО - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© AP Photo / Armando Babani
НАТО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Военная инфраструктура НАТО постоянно движется в сторону границ России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы видим, что военная инфраструктура НАТО постоянно, поступательно движется в сторону наших границ", - сказал Песков журналистам.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
Запад не знает, зачем ему война с Россией
25 июня, 08:00
 
РоссияНАТОДмитрий ПесковВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала