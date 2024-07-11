https://ria.ru/20240711/peskov-1958933067.html
Песков оценил возможность проведения Киевом "мирной конференции"
Песков оценил возможность проведения Киевом "мирной конференции" - РИА Новости, 11.07.2024
Песков оценил возможность проведения Киевом "мирной конференции"
Никакой точной субстанции по поводу возможности проведения Киевом второй "мирной конференции" сейчас нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T12:05
2024-07-11T12:05
2024-07-11T12:36
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Никакой точной субстанции по поводу возможности проведения Киевом второй "мирной конференции" сейчас нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Публикации Блумберга и других уважаемых агентств в наше время не могут являться основанием для каких-то оценок, потому что мы не знаем, в какой степени они достоверны. Ибо сейчас даже самые уважаемые средства массовой информации зачастую грешат разными "утками", вбросами и так далее. Никакой точной субстанции сейчас на этот счет нет", - сказал он журналистам.В частности, Песков отметил, что нет понимания, о какой повестке дня может идти речь."Место проведения - это важно, но это вторично. О каких предложениях идет речь? Вы знаете, что президент Путин и Российская Федерация всегда открыты для диалога, мы никогда не отказывались от диалога. Но мы должны понимать, о чем идет речь", - добавил он.
https://ria.ru/20240710/bloger-1958661394.html
https://radiosputnik.ru/20240621/ukraina-1954486873.html
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украина, россия
Песков оценил возможность проведения Киевом "мирной конференции"
Песков: точной субстанции по проведению Киевом "мирной конференции" сейчас нет