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Песков оценил возможность проведения Киевом "мирной конференции" - РИА Новости, 11.07.2024
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12:05 11.07.2024 (обновлено: 12:36 11.07.2024)
https://ria.ru/20240711/peskov-1958933067.html
Песков оценил возможность проведения Киевом "мирной конференции"
Песков оценил возможность проведения Киевом "мирной конференции" - РИА Новости, 11.07.2024
Песков оценил возможность проведения Киевом "мирной конференции"
Никакой точной субстанции по поводу возможности проведения Киевом второй "мирной конференции" сейчас нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T12:05
2024-07-11T12:36
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Никакой точной субстанции по поводу возможности проведения Киевом второй "мирной конференции" сейчас нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Публикации Блумберга и других уважаемых агентств в наше время не могут являться основанием для каких-то оценок, потому что мы не знаем, в какой степени они достоверны. Ибо сейчас даже самые уважаемые средства массовой информации зачастую грешат разными "утками", вбросами и так далее. Никакой точной субстанции сейчас на этот счет нет", - сказал он журналистам.В частности, Песков отметил, что нет понимания, о какой повестке дня может идти речь."Место проведения - это важно, но это вторично. О каких предложениях идет речь? Вы знаете, что президент Путин и Российская Федерация всегда открыты для диалога, мы никогда не отказывались от диалога. Но мы должны понимать, о чем идет речь", - добавил он.
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Песков оценил возможность проведения Киевом "мирной конференции"

Песков: точной субстанции по проведению Киевом "мирной конференции" сейчас нет

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© РИА Новости / POOL
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Никакой точной субстанции по поводу возможности проведения Киевом второй "мирной конференции" сейчас нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«
"Публикации Блумберга и других уважаемых агентств в наше время не могут являться основанием для каких-то оценок, потому что мы не знаем, в какой степени они достоверны. Ибо сейчас даже самые уважаемые средства массовой информации зачастую грешат разными "утками", вбросами и так далее. Никакой точной субстанции сейчас на этот счет нет", - сказал он журналистам.
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В частности, Песков отметил, что нет понимания, о какой повестке дня может идти речь.
«
"Место проведения - это важно, но это вторично. О каких предложениях идет речь? Вы знаете, что президент Путин и Российская Федерация всегда открыты для диалога, мы никогда не отказывались от диалога. Но мы должны понимать, о чем идет речь", - добавил он.
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