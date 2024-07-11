https://ria.ru/20240711/peskov-1958932651.html

НАТО полностью вовлечена в конфликт на Украине, заявили в Кремле

НАТО полностью вовлечена в конфликт на Украине, заявили в Кремле - РИА Новости, 11.07.2024

НАТО полностью вовлечена в конфликт на Украине, заявили в Кремле

НАТО де-факто полностью вовлечена в конфликт вокруг Украины, все процессы пора называть своими именами, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T12:04

2024-07-11T12:04

2024-07-11T12:31

специальная военная операция на украине

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дмитрий песков

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. НАТО де-факто полностью вовлечена в конфликт вокруг Украины, все процессы пора называть своими именами, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков"НАТО де-факто полностью вовлечена в конфликт вокруг Украины", - сказал он журналистам.Песков подчеркнул, что "все процессы пора называть своими именами".

https://ria.ru/20240708/uyazvimost-1958047251.html

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украина, нато, в мире, россия, дмитрий песков