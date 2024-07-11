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НАТО полностью вовлечена в конфликт на Украине, заявили в Кремле - РИА Новости, 11.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:04 11.07.2024 (обновлено: 12:31 11.07.2024)
https://ria.ru/20240711/peskov-1958932651.html
НАТО полностью вовлечена в конфликт на Украине, заявили в Кремле
НАТО полностью вовлечена в конфликт на Украине, заявили в Кремле - РИА Новости, 11.07.2024
НАТО полностью вовлечена в конфликт на Украине, заявили в Кремле
НАТО де-факто полностью вовлечена в конфликт вокруг Украины, все процессы пора называть своими именами, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T12:04
2024-07-11T12:31
специальная военная операция на украине
украина
нато
в мире
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. НАТО де-факто полностью вовлечена в конфликт вокруг Украины, все процессы пора называть своими именами, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков"НАТО де-факто полностью вовлечена в конфликт вокруг Украины", - сказал он журналистам.Песков подчеркнул, что "все процессы пора называть своими именами".
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украина, нато, в мире, россия, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, Украина, НАТО, В мире, Россия, Дмитрий Песков
НАТО полностью вовлечена в конфликт на Украине, заявили в Кремле

Песков: НАТО де-факто полностью вовлечена в конфликт вокруг Украины

© AP Photo / Olivier MatthysСотрудник службы протокола поправляет украинский флаг в штаб-квартире НАТО в Брюсселе
Сотрудник службы протокола поправляет украинский флаг в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© AP Photo / Olivier Matthys
Сотрудник службы протокола поправляет украинский флаг в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. НАТО де-факто полностью вовлечена в конфликт вокруг Украины, все процессы пора называть своими именами, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
"НАТО де-факто полностью вовлечена в конфликт вокруг Украины", - сказал он журналистам.
Песков подчеркнул, что "все процессы пора называть своими именами".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
Обнаружена главная уязвимость НАТО
8 июля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаНАТОВ миреРоссияДмитрий Песков
 
 
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