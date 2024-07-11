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Орбан избегал встречи с Байденом на саммите НАТО, пишут СМИ - РИА Новости, 11.07.2024
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12:39 11.07.2024 (обновлено: 13:25 11.07.2024)
https://ria.ru/20240711/orban-1958944064.html
Орбан избегал встречи с Байденом на саммите НАТО, пишут СМИ
Орбан избегал встречи с Байденом на саммите НАТО, пишут СМИ - РИА Новости, 11.07.2024
Орбан избегал встречи с Байденом на саммите НАТО, пишут СМИ
Премьер Венгрии Виктор Орбан, который, по сообщениям СМИ, в четверг намерен встретиться с бывшим президентом США Дональдом Трампом, не просил о двусторонней... РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T12:39
2024-07-11T13:25
венгрия
москва
виктор орбан
дональд трамп
джо байден
нато
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Премьер Венгрии Виктор Орбан, который, по сообщениям СМИ, в четверг намерен встретиться с бывшим президентом США Дональдом Трампом, не просил о двусторонней встрече с нынешним американским лидером Джо Байденом и вообще всячески избегал его на саммите НАТО в Вашингтоне, пишет газета Guardian со ссылкой на источники. Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что Орбан встретится с Трампом в поместье Мар-а-Лаго во Флориде в четверг после завершения саммита НАТО. "Он (Орбан - ред.) фактически избегал Джо Байдена на саммите НАТО на этой неделе и не запрашивал двустороннюю встречу с президентом США", - приводит газета слова трех источников, знакомых с подготовкой к саммиту. Как отмечает Guardian, премьер Венгрии тайно пытается договориться об урегулировании конфликта на Украине в расчете на переизбрание Трампа. Источник, знакомый с планами Трампа, сообщил, что бывший президент должен задержаться во Флориде до пятницы, после чего он полетит в Филадельфию на митинг, и что у него "даже гипотетически не было бы времени" встретиться с Орбаном после этого. Таким образом, четверг остался единственным днем, когда Орбан мог прилететь на встречу с Трампом, добавляет издание. Орбан 5 июля с делегацией прибыл в Москву и провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Визит в Москву он назвал следующим этапом мирной миссии, началом которой была поездка в Киев 2 июля. Венгерский премьер заявил, что намерен вскоре провести несколько таких же неожиданных встреч. В понедельник Орбан побывал в Пекине, где заявил, что Венгрия выступает против конфронтации с Китаем и за сотрудничество ЕС и КНР. После Пекина Орбан отправился в Вашингтон на саммит НАТО. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Орбан показал свою политическую волю на диалог, Москва считает это весьма позитивным и полезным.
https://ria.ru/20240309/tramp-1932060962.html
https://ria.ru/20240706/evropa-1957779386.html
https://ria.ru/20240703/zelenskiy-1957163855.html
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венгрия, москва, виктор орбан, дональд трамп, джо байден, нато, евросоюз, в мире
Венгрия, Москва, Виктор Орбан, Дональд Трамп, Джо Байден, НАТО, Евросоюз, В мире
Орбан избегал встречи с Байденом на саммите НАТО, пишут СМИ

Guardian: Орбан не просил о встрече с Байденом на саммите НАТО

© AFP 2024 / BRENDAN SMIALOWSKIПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан на саммите НАТО в Вашингтоне. 9 июля 2024
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на саммите НАТО в Вашингтоне. 9 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© AFP 2024 / BRENDAN SMIALOWSKI
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на саммите НАТО в Вашингтоне. 9 июля 2024
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Премьер Венгрии Виктор Орбан, который, по сообщениям СМИ, в четверг намерен встретиться с бывшим президентом США Дональдом Трампом, не просил о двусторонней встрече с нынешним американским лидером Джо Байденом и вообще всячески избегал его на саммите НАТО в Вашингтоне, пишет газета Guardian со ссылкой на источники.
Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что Орбан встретится с Трампом в поместье Мар-а-Лаго во Флориде в четверг после завершения саммита НАТО.
Виктор Орбан и Дональд Трамп во время встречи - РИА Новости, 1920, 09.03.2024
Трамп назвал Орбана великим лидером
9 марта, 19:30
«
"Он (Орбан - ред.) фактически избегал Джо Байдена на саммите НАТО на этой неделе и не запрашивал двустороннюю встречу с президентом США", - приводит газета слова трех источников, знакомых с подготовкой к саммиту.
Как отмечает Guardian, премьер Венгрии тайно пытается договориться об урегулировании конфликта на Украине в расчете на переизбрание Трампа.
Источник, знакомый с планами Трампа, сообщил, что бывший президент должен задержаться во Флориде до пятницы, после чего он полетит в Филадельфию на митинг, и что у него "даже гипотетически не было бы времени" встретиться с Орбаном после этого. Таким образом, четверг остался единственным днем, когда Орбан мог прилететь на встречу с Трампом, добавляет издание.
Орбан 5 июля с делегацией прибыл в Москву и провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Визит в Москву он назвал следующим этапом мирной миссии, началом которой была поездка в Киев 2 июля. Венгерский премьер заявил, что намерен вскоре провести несколько таких же неожиданных встреч.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
Европа против Орбана: один-ноль в пользу венгра
6 июля, 08:00
В понедельник Орбан побывал в Пекине, где заявил, что Венгрия выступает против конфронтации с Китаем и за сотрудничество ЕС и КНР. После Пекина Орбан отправился в Вашингтон на саммит НАТО.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Орбан показал свою политическую волю на диалог, Москва считает это весьма позитивным и полезным.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и Владимир Зеленский во время встречи в Киеве - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
"Часть Украины": в США раскрыли, что Орбан хотел сказать Зеленскому
3 июля, 16:46
 
ВенгрияМоскваВиктор ОрбанДональд ТрампДжо БайденНАТОЕвросоюзВ мире
 
 
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