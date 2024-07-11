https://ria.ru/20240711/orban-1958944064.html

Орбан избегал встречи с Байденом на саммите НАТО, пишут СМИ

Орбан избегал встречи с Байденом на саммите НАТО, пишут СМИ - РИА Новости, 11.07.2024

Орбан избегал встречи с Байденом на саммите НАТО, пишут СМИ

Премьер Венгрии Виктор Орбан, который, по сообщениям СМИ, в четверг намерен встретиться с бывшим президентом США Дональдом Трампом, не просил о двусторонней... РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T12:39

2024-07-11T12:39

2024-07-11T13:25

венгрия

москва

виктор орбан

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Премьер Венгрии Виктор Орбан, который, по сообщениям СМИ, в четверг намерен встретиться с бывшим президентом США Дональдом Трампом, не просил о двусторонней встрече с нынешним американским лидером Джо Байденом и вообще всячески избегал его на саммите НАТО в Вашингтоне, пишет газета Guardian со ссылкой на источники. Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что Орбан встретится с Трампом в поместье Мар-а-Лаго во Флориде в четверг после завершения саммита НАТО. "Он (Орбан - ред.) фактически избегал Джо Байдена на саммите НАТО на этой неделе и не запрашивал двустороннюю встречу с президентом США", - приводит газета слова трех источников, знакомых с подготовкой к саммиту. Как отмечает Guardian, премьер Венгрии тайно пытается договориться об урегулировании конфликта на Украине в расчете на переизбрание Трампа. Источник, знакомый с планами Трампа, сообщил, что бывший президент должен задержаться во Флориде до пятницы, после чего он полетит в Филадельфию на митинг, и что у него "даже гипотетически не было бы времени" встретиться с Орбаном после этого. Таким образом, четверг остался единственным днем, когда Орбан мог прилететь на встречу с Трампом, добавляет издание. Орбан 5 июля с делегацией прибыл в Москву и провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Визит в Москву он назвал следующим этапом мирной миссии, началом которой была поездка в Киев 2 июля. Венгерский премьер заявил, что намерен вскоре провести несколько таких же неожиданных встреч. В понедельник Орбан побывал в Пекине, где заявил, что Венгрия выступает против конфронтации с Китаем и за сотрудничество ЕС и КНР. После Пекина Орбан отправился в Вашингтон на саммит НАТО. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Орбан показал свою политическую волю на диалог, Москва считает это весьма позитивным и полезным.

https://ria.ru/20240309/tramp-1932060962.html

https://ria.ru/20240706/evropa-1957779386.html

https://ria.ru/20240703/zelenskiy-1957163855.html

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венгрия, москва, виктор орбан, дональд трамп, джо байден, нато, евросоюз, в мире