Орбан избегал встречи с Байденом на саммите НАТО, пишут СМИ
Guardian: Орбан не просил о встрече с Байденом на саммите НАТО
© AFP 2024 / BRENDAN SMIALOWSKIПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан на саммите НАТО в Вашингтоне. 9 июля 2024
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на саммите НАТО в Вашингтоне. 9 июля 2024
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Премьер Венгрии Виктор Орбан, который, по сообщениям СМИ, в четверг намерен встретиться с бывшим президентом США Дональдом Трампом, не просил о двусторонней встрече с нынешним американским лидером Джо Байденом и вообще всячески избегал его на саммите НАТО в Вашингтоне, пишет газета Guardian со ссылкой на источники.
Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что Орбан встретится с Трампом в поместье Мар-а-Лаго во Флориде в четверг после завершения саммита НАТО.
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"Он (Орбан - ред.) фактически избегал Джо Байдена на саммите НАТО на этой неделе и не запрашивал двустороннюю встречу с президентом США", - приводит газета слова трех источников, знакомых с подготовкой к саммиту.
Как отмечает Guardian, премьер Венгрии тайно пытается договориться об урегулировании конфликта на Украине в расчете на переизбрание Трампа.
Источник, знакомый с планами Трампа, сообщил, что бывший президент должен задержаться во Флориде до пятницы, после чего он полетит в Филадельфию на митинг, и что у него "даже гипотетически не было бы времени" встретиться с Орбаном после этого. Таким образом, четверг остался единственным днем, когда Орбан мог прилететь на встречу с Трампом, добавляет издание.
Орбан 5 июля с делегацией прибыл в Москву и провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Визит в Москву он назвал следующим этапом мирной миссии, началом которой была поездка в Киев 2 июля. Венгерский премьер заявил, что намерен вскоре провести несколько таких же неожиданных встреч.
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