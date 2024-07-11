https://ria.ru/20240711/obstrely-1958879298.html

ВСУ сбросили взрывоопасный предмет на Старомихайловку

ВСУ сбросили взрывоопасный предмет на Старомихайловку - РИА Новости, 11.07.2024

ВСУ сбросили взрывоопасный предмет на Старомихайловку

Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на Старомихайловку, сообщило в Telegram-канале представительство... РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T05:34

2024-07-11T05:34

2024-07-11T05:34

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 11 июл - РИА Новости. Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на Старомихайловку, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Атака ударным БПЛА со стороны вооруженных формирований Украины: 00.25 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Старомихайловка: сброс взрывоопасного предмета с БПЛА", - говорится в сообщении ведомства. По данным ведомства, украинские войска с 00.20 по 03.40 мск выпустили семь снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку. Поселок городского типа Старомихайловка находится на западной окраине Донецка, рядом с Петровским и Кировским районами. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20240711/pvo-1958878446.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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украина, старомихайловка, донецк, сцкк, нато, происшествия, россия