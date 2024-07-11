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ВСУ сбросили взрывоопасный предмет на Старомихайловку - РИА Новости, 11.07.2024
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05:34 11.07.2024
https://ria.ru/20240711/obstrely-1958879298.html
ВСУ сбросили взрывоопасный предмет на Старомихайловку
ВСУ сбросили взрывоопасный предмет на Старомихайловку - РИА Новости, 11.07.2024
ВСУ сбросили взрывоопасный предмет на Старомихайловку
Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на Старомихайловку, сообщило в Telegram-канале представительство... РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T05:34
2024-07-11T05:34
специальная военная операция на украине
украина
старомихайловка
донецк
сцкк
нато
происшествия
россия
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ДОНЕЦК, 11 июл - РИА Новости. Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на Старомихайловку, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Атака ударным БПЛА со стороны вооруженных формирований Украины: 00.25 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Старомихайловка: сброс взрывоопасного предмета с БПЛА", - говорится в сообщении ведомства. По данным ведомства, украинские войска с 00.20 по 03.40 мск выпустили семь снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку. Поселок городского типа Старомихайловка находится на западной окраине Донецка, рядом с Петровским и Кировским районами. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20240711/pvo-1958878446.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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украина, старомихайловка, донецк, сцкк, нато, происшествия, россия
Специальная военная операция на Украине, Украина, Старомихайловка, Донецк, СЦКК, НАТО, Происшествия, Россия
ВСУ сбросили взрывоопасный предмет на Старомихайловку

СЦКК ДНР: ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Старомихайловку

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области | Перейти в медиабанкФрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата
Фрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
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Фрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 11 июл - РИА Новости. Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на Старомихайловку, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Атака ударным БПЛА со стороны вооруженных формирований Украины: 00.25 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Старомихайловка: сброс взрывоопасного предмета с БПЛА", - говорится в сообщении ведомства.
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По данным ведомства, украинские войска с 00.20 по 03.40 мск выпустили семь снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку.
Поселок городского типа Старомихайловка находится на западной окраине Донецка, рядом с Петровским и Кировским районами.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаСтаромихайловкаДонецкСЦККНАТОПроисшествияРоссия
 
 
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