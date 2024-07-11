ВСУ сбросили взрывоопасный предмет на Старомихайловку
СЦКК ДНР: ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Старомихайловку
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области | Перейти в медиабанкФрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата
Фрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата. Архивное фото
ДОНЕЦК, 11 июл - РИА Новости. Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на Старомихайловку, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Атака ударным БПЛА со стороны вооруженных формирований Украины: 00.25 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Старомихайловка: сброс взрывоопасного предмета с БПЛА", - говорится в сообщении ведомства.
По данным ведомства, украинские войска с 00.20 по 03.40 мск выпустили семь снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку.
Поселок городского типа Старомихайловка находится на западной окраине Донецка, рядом с Петровским и Кировским районами.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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