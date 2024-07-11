https://ria.ru/20240711/obstrel-1959089660.html

ВСУ обстреляли населенный пункт в Запорожской области, погиб человек

ВСУ обстреляли населенный пункт в Запорожской области, погиб человек - РИА Новости, 11.07.2024

ВСУ обстреляли населенный пункт в Запорожской области, погиб человек

Украинские боевики обстреляли населенный пункт Чистополье в Запорожской области, погиб один мирный житель, сообщили журналистам в оперативных службах региона. РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T20:20

2024-07-11T20:20

2024-07-11T20:20

специальная военная операция на украине

запорожская область

вооруженные силы украины

происшествия

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МЕЛИТОПОЛЬ, 11 июл — РИА Новости. Украинские боевики обстреляли населенный пункт Чистополье в Запорожской области, погиб один мирный житель, сообщили журналистам в оперативных службах региона. "ВСУ около 10 утра совершили террористический обстрел из артиллерийского оружия населенного пункта Чистополье Токмакского района. В результате атаки в больницу со множественными осколочными ранениями головы, туловища, верхних и нижних конечностей, в тяжелом состоянии доставлен один мирный житель. Несмотря на все усилия врачей он скончался", — сказали журналистам в оперативных службах.

https://ria.ru/20240711/ukraina-1959039244.html

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запорожская область, вооруженные силы украины, происшествия