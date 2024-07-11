https://ria.ru/20240711/obstrel-1959089660.html
ВСУ обстреляли населенный пункт в Запорожской области, погиб человек
ВСУ обстреляли населенный пункт в Запорожской области, погиб человек - РИА Новости, 11.07.2024
ВСУ обстреляли населенный пункт в Запорожской области, погиб человек
Украинские боевики обстреляли населенный пункт Чистополье в Запорожской области, погиб один мирный житель, сообщили журналистам в оперативных службах региона. РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T20:20
2024-07-11T20:20
2024-07-11T20:20
специальная военная операция на украине
запорожская область
вооруженные силы украины
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1a/1874304889_0:360:3000:2048_1920x0_80_0_0_5d363257affc5b60453279a9b40113b7.jpg
МЕЛИТОПОЛЬ, 11 июл — РИА Новости. Украинские боевики обстреляли населенный пункт Чистополье в Запорожской области, погиб один мирный житель, сообщили журналистам в оперативных службах региона. "ВСУ около 10 утра совершили террористический обстрел из артиллерийского оружия населенного пункта Чистополье Токмакского района. В результате атаки в больницу со множественными осколочными ранениями головы, туловища, верхних и нижних конечностей, в тяжелом состоянии доставлен один мирный житель. Несмотря на все усилия врачей он скончался", — сказали журналистам в оперативных службах.
https://ria.ru/20240711/ukraina-1959039244.html
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1a/1874304889_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_7b7820fdc823f9a380e38c081f8271e0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская область, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Происшествия
ВСУ обстреляли населенный пункт в Запорожской области, погиб человек
При обстреле населенного пункта в Запорожской области погиб мирный житель