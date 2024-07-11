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ВСУ обстреляли населенный пункт в Запорожской области, погиб человек - РИА Новости, 11.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:20 11.07.2024
https://ria.ru/20240711/obstrel-1959089660.html
ВСУ обстреляли населенный пункт в Запорожской области, погиб человек
ВСУ обстреляли населенный пункт в Запорожской области, погиб человек - РИА Новости, 11.07.2024
ВСУ обстреляли населенный пункт в Запорожской области, погиб человек
Украинские боевики обстреляли населенный пункт Чистополье в Запорожской области, погиб один мирный житель, сообщили журналистам в оперативных службах региона. РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T20:20
2024-07-11T20:20
специальная военная операция на украине
запорожская область
вооруженные силы украины
происшествия
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МЕЛИТОПОЛЬ, 11 июл — РИА Новости. Украинские боевики обстреляли населенный пункт Чистополье в Запорожской области, погиб один мирный житель, сообщили журналистам в оперативных службах региона. "ВСУ около 10 утра совершили террористический обстрел из артиллерийского оружия населенного пункта Чистополье Токмакского района. В результате атаки в больницу со множественными осколочными ранениями головы, туловища, верхних и нижних конечностей, в тяжелом состоянии доставлен один мирный житель. Несмотря на все усилия врачей он скончался", — сказали журналистам в оперативных службах.
https://ria.ru/20240711/ukraina-1959039244.html
запорожская область
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запорожская область, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Происшествия
ВСУ обстреляли населенный пункт в Запорожской области, погиб человек

При обстреле населенного пункта в Запорожской области погиб мирный житель

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела
Последствия обстрела - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Последствия обстрела. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 11 июл — РИА Новости. Украинские боевики обстреляли населенный пункт Чистополье в Запорожской области, погиб один мирный житель, сообщили журналистам в оперативных службах региона.
"ВСУ около 10 утра совершили террористический обстрел из артиллерийского оружия населенного пункта Чистополье Токмакского района. В результате атаки в больницу со множественными осколочными ранениями головы, туловища, верхних и нижних конечностей, в тяжелом состоянии доставлен один мирный житель. Несмотря на все усилия врачей он скончался", — сказали журналистам в оперативных службах.
Боевая работа расчета САУ Гиацинт-С ЦВО по позициям ВСУ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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