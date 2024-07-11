https://ria.ru/20240711/obstrel-1959015690.html

Украинские войска нанесли удар по многоэтажке в Новой Каховке

Украинские войска нанесли удар по многоэтажке в Новой Каховке - РИА Новости, 11.07.2024

Украинские войска нанесли удар по многоэтажке в Новой Каховке

Украинские войска нанесли удар по многоэтажке в Новой Каховке Херсонской области, на месте возник пожар, сообщает администрация города. РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T15:53

2024-07-11T15:53

2024-07-11T15:53

специальная военная операция на украине

новая каховка

херсонская область

россия

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0b/1959014655_0:254:960:794_1920x0_80_0_0_4c4675a9033d2d0c31ce908b4a7330ff.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по многоэтажке в Новой Каховке Херсонской области, на месте возник пожар, сообщает администрация города. "Боевики ВСУ нанесли удар по многоэтажному жилому дому в Новой Каховке. В результате удара возник пожар", - говорится в сообщении. На месте работают спасатели. Предварительно жертв и пострадавших нет. В администрации назвали случившиеся террором против мирного населения. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

новая каховка

херсонская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

новая каховка, херсонская область , россия, вооруженные силы украины