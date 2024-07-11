Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска нанесли удар по многоэтажке в Новой Каховке - РИА Новости, 11.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:53 11.07.2024
https://ria.ru/20240711/obstrel-1959015690.html
Украинские войска нанесли удар по многоэтажке в Новой Каховке
Украинские войска нанесли удар по многоэтажке в Новой Каховке - РИА Новости, 11.07.2024
Украинские войска нанесли удар по многоэтажке в Новой Каховке
Украинские войска нанесли удар по многоэтажке в Новой Каховке Херсонской области, на месте возник пожар, сообщает администрация города. РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T15:53
2024-07-11T15:53
специальная военная операция на украине
новая каховка
херсонская область
россия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0b/1959014655_0:254:960:794_1920x0_80_0_0_4c4675a9033d2d0c31ce908b4a7330ff.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по многоэтажке в Новой Каховке Херсонской области, на месте возник пожар, сообщает администрация города. "Боевики ВСУ нанесли удар по многоэтажному жилому дому в Новой Каховке. В результате удара возник пожар", - говорится в сообщении. На месте работают спасатели. Предварительно жертв и пострадавших нет. В администрации назвали случившиеся террором против мирного населения. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
новая каховка
херсонская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0b/1959014655_0:280:960:1000_1920x0_80_0_0_ecaf58c42c78c498fdc6f019773d1812.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новая каховка, херсонская область , россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Новая Каховка, Херсонская область , Россия, Вооруженные силы Украины
Украинские войска нанесли удар по многоэтажке в Новой Каховке

ВСУ нанесли удар по многоэтажке в Новой Каховке Херсонской области, возник пожар

© Фото : Новокаховская ПРАВДА/TelegramМесто удара ВСУ по многоэтажке в Новой Каховке Херсонской области
Место удара ВСУ по многоэтажке в Новой Каховке Херсонской области - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© Фото : Новокаховская ПРАВДА/Telegram
Место удара ВСУ по многоэтажке в Новой Каховке Херсонской области
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по многоэтажке в Новой Каховке Херсонской области, на месте возник пожар, сообщает администрация города.
"Боевики ВСУ нанесли удар по многоэтажному жилому дому в Новой Каховке. В результате удара возник пожар", - говорится в сообщении.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
Украина верит, что терроризм поможет ей одержать победу
25 июня, 08:00
На месте работают спасатели. Предварительно жертв и пострадавших нет. В администрации назвали случившиеся террором против мирного населения.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеНовая КаховкаХерсонская областьРоссияВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала