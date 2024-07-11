https://ria.ru/20240711/obstrel-1959015690.html
Украинские войска нанесли удар по многоэтажке в Новой Каховке
Украинские войска нанесли удар по многоэтажке в Новой Каховке - РИА Новости, 11.07.2024
Украинские войска нанесли удар по многоэтажке в Новой Каховке
Украинские войска нанесли удар по многоэтажке в Новой Каховке Херсонской области, на месте возник пожар, сообщает администрация города. РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T15:53
2024-07-11T15:53
2024-07-11T15:53
специальная военная операция на украине
новая каховка
херсонская область
россия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0b/1959014655_0:254:960:794_1920x0_80_0_0_4c4675a9033d2d0c31ce908b4a7330ff.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по многоэтажке в Новой Каховке Херсонской области, на месте возник пожар, сообщает администрация города. "Боевики ВСУ нанесли удар по многоэтажному жилому дому в Новой Каховке. В результате удара возник пожар", - говорится в сообщении. На месте работают спасатели. Предварительно жертв и пострадавших нет. В администрации назвали случившиеся террором против мирного населения. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
новая каховка
херсонская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0b/1959014655_0:280:960:1000_1920x0_80_0_0_ecaf58c42c78c498fdc6f019773d1812.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новая каховка, херсонская область , россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Новая Каховка, Херсонская область , Россия, Вооруженные силы Украины
Украинские войска нанесли удар по многоэтажке в Новой Каховке
ВСУ нанесли удар по многоэтажке в Новой Каховке Херсонской области, возник пожар