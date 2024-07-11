https://ria.ru/20240711/obstrel-1958919475.html

Семь человек пострадали при обстреле Шебекино

Семь человек пострадали при обстреле Шебекино - РИА Новости, 11.07.2024

Семь человек пострадали при обстреле Шебекино

Семь жителей Шебекино пострадали при обстреле со стороны Украины, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T11:21

2024-07-11T11:21

2024-07-11T12:24

специальная военная операция на украине

шебекино

происшествия

вячеслав гладков

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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Семь жителей Шебекино пострадали при обстреле со стороны Украины, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Город Шебекино вновь под обстрелом со стороны ВСУ. Есть раненые. По предварительной информации, пострадали семь мирных жителей: пять женщин и двое мужчин", — говорится в публикации.Одну женщину с осколочным ранением бедра и голени направили в городскую больницу № 2 Белгорода. Еще у одной пострадавшей закрытая черепно-мозговая травма, осколочные ранения лица, руки и грудной клетки — она будет проходить лечение в областной клинической больнице. Третьей пострадавшей медпомощь оказали на месте.Еще четыре человека самостоятельно обратились в Шебекинскую центральную районную больницу, им всем оказали медицинскую помощь, дальнейшее лечение будет проходить амбулаторно, добавил Гладков.В трех домах побились окна, повреждены два социальных и три коммерческих объекта, осколками посекло 15 машин. Местные власти проводят подомовой обход.Приграничные и центральные регионы России практически ежедневно оказываются под ударами со стороны ВСУ. Как заявлял Владимир Путин, Москва вынуждена создавать санитарную зону безопасности, чтобы защитить мирных жителей от обстрелов.На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий уровень террористической опасности. Протяженность границы региона с Украиной — 350 километров.

https://ria.ru/20240711/gladkov-1958909184.html

https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html

шебекино

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шебекино, происшествия, вячеслав гладков