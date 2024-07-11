Рейтинг@Mail.ru
Семь человек пострадали при обстреле Шебекино - РИА Новости, 11.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:21 11.07.2024 (обновлено: 12:24 11.07.2024)
https://ria.ru/20240711/obstrel-1958919475.html
Семь человек пострадали при обстреле Шебекино
Семь человек пострадали при обстреле Шебекино - РИА Новости, 11.07.2024
Семь человек пострадали при обстреле Шебекино
Семь жителей Шебекино пострадали при обстреле со стороны Украины, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T11:21
2024-07-11T12:24
специальная военная операция на украине
шебекино
происшествия
вячеслав гладков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0b/1958935404_0:243:1000:806_1920x0_80_0_0_336d4cebe8b0e91e5301ba2c085ad3ac.jpg
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Семь жителей Шебекино пострадали при обстреле со стороны Украины, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Город Шебекино вновь под обстрелом со стороны ВСУ. Есть раненые. По предварительной информации, пострадали семь мирных жителей: пять женщин и двое мужчин", — говорится в публикации.Одну женщину с осколочным ранением бедра и голени направили в городскую больницу № 2 Белгорода. Еще у одной пострадавшей закрытая черепно-мозговая травма, осколочные ранения лица, руки и грудной клетки — она будет проходить лечение в областной клинической больнице. Третьей пострадавшей медпомощь оказали на месте.Еще четыре человека самостоятельно обратились в Шебекинскую центральную районную больницу, им всем оказали медицинскую помощь, дальнейшее лечение будет проходить амбулаторно, добавил Гладков.В трех домах побились окна, повреждены два социальных и три коммерческих объекта, осколками посекло 15 машин. Местные власти проводят подомовой обход.Приграничные и центральные регионы России практически ежедневно оказываются под ударами со стороны ВСУ. Как заявлял Владимир Путин, Москва вынуждена создавать санитарную зону безопасности, чтобы защитить мирных жителей от обстрелов.На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий уровень террористической опасности. Протяженность границы региона с Украиной — 350 километров.
https://ria.ru/20240711/gladkov-1958909184.html
https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html
шебекино
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0b/1958935404_173:184:1000:804_1920x0_80_0_0_a7d2a432fed4ecf8478ba6e22b5d283c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
шебекино, происшествия, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Шебекино, Происшествия, Вячеслав Гладков
Семь человек пострадали при обстреле Шебекино

Гладков: пять женщин и двое мужчин пострадали при обстреле Шебекино

© Шёпот Шебекино/TelegramПоследствия обстрела Шебекино
Последствия обстрела Шебекино - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© Шёпот Шебекино/Telegram
Последствия обстрела Шебекино
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Семь жителей Шебекино пострадали при обстреле со стороны Украины, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"Город Шебекино вновь под обстрелом со стороны ВСУ. Есть раненые. По предварительной информации, пострадали семь мирных жителей: пять женщин и двое мужчин", — говорится в публикации.
Последствия атаки ВСУ Белгородской области - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
В Белгородской области один человек погиб, трое пострадали при ударе ВСУ
Вчера, 10:38
Одну женщину с осколочным ранением бедра и голени направили в городскую больницу № 2 Белгорода. Еще у одной пострадавшей закрытая черепно-мозговая травма, осколочные ранения лица, руки и грудной клетки — она будет проходить лечение в областной клинической больнице. Третьей пострадавшей медпомощь оказали на месте.
Еще четыре человека самостоятельно обратились в Шебекинскую центральную районную больницу, им всем оказали медицинскую помощь, дальнейшее лечение будет проходить амбулаторно, добавил Гладков.
В трех домах побились окна, повреждены два социальных и три коммерческих объекта, осколками посекло 15 машин. Местные власти проводят подомовой обход.
Приграничные и центральные регионы России практически ежедневно оказываются под ударами со стороны ВСУ. Как заявлял Владимир Путин, Москва вынуждена создавать санитарную зону безопасности, чтобы защитить мирных жителей от обстрелов.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий уровень террористической опасности. Протяженность границы региона с Украиной — 350 километров.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
Украина верит, что терроризм поможет ей одержать победу
25 июня, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеШебекиноПроисшествияВячеслав Гладков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала