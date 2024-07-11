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ВСУ обстреляли село Демидовка в Белгородской области

ВСУ обстреляли село Демидовка в Белгородской области - РИА Новости, 11.07.2024

ВСУ обстреляли село Демидовка в Белгородской области

Украинские войска обстреляли село Демидовка в Краснояружском районе, сообщил главк МЧС по Белгородской области в Telegram-канале. РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T07:18

2024-07-11T07:18

2024-07-11T10:51

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Украинские войска обстреляли село Демидовка в Краснояружском районе, сообщил главк МЧС по Белгородской области в Telegram-канале. "Ведется обстрел Краснояружский район, село Демидовка. Спуститесь в подвал (укрытие)", — говорится в посте.Краснояружский район находится на западе Белгородской области и граничит с Сумской областью Украины. Село Демидовка расположено в нескольких километрах от границы.ВСУ практически ежедневно обстреливают центральные и приграничные российские регионы, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. Чаще всех под ударами оказывается Белгородская область.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

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происшествия, белгородская область, белгород, россия