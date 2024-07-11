https://ria.ru/20240711/obekty-1958882997.html
В Запорожье заявили о повреждении объектов критической инфраструктуры
В Запорожье заявили о повреждении объектов критической инфраструктуры - РИА Новости, 11.07.2024
В Запорожье заявили о повреждении объектов критической инфраструктуры
Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров сообщил в четверг о повреждении объектов критической инфраструктуры... РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T07:15
2024-07-11T07:15
2024-07-11T07:15
специальная военная операция на украине
киев
запорожская область
россия
запорожская областная государственная администрация
запорожье
происшествия
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0c/1823483349_398:544:3072:2048_1920x0_80_0_0_27e8e78e6713b9cc3145be29264dd6f2.jpg
МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров сообщил в четверг о повреждении объектов критической инфраструктуры после взрывов. "Поступили… сообщения о разрушении… объектов инфраструктуры", - написал он в своем Telegram-канале. При этом о каких именно объектах и каком количестве идет речь, он не уточнил. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
https://ria.ru/20240711/obstrely-1958882853.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
киев
запорожская область
россия
запорожье
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0c/1823483349_845:391:3055:2048_1920x0_80_0_0_0ee1e094323942578bb6b4b98d65c5cc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
киев, запорожская область, россия, запорожская областная государственная администрация, запорожье, происшествия, украина
Специальная военная операция на Украине, Киев, Запорожская область, Россия, Запорожская областная государственная администрация, Запорожье, Происшествия, Украина
В Запорожье заявили о повреждении объектов критической инфраструктуры
Глава Запорожской ОВА сообщил о повреждении объектов критической инфраструктуры