Рейтинг@Mail.ru
В Запорожье заявили о повреждении объектов критической инфраструктуры - РИА Новости, 11.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:15 11.07.2024
https://ria.ru/20240711/obekty-1958882997.html
В Запорожье заявили о повреждении объектов критической инфраструктуры
В Запорожье заявили о повреждении объектов критической инфраструктуры - РИА Новости, 11.07.2024
В Запорожье заявили о повреждении объектов критической инфраструктуры
Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров сообщил в четверг о повреждении объектов критической инфраструктуры... РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T07:15
2024-07-11T07:15
специальная военная операция на украине
киев
запорожская область
россия
запорожская областная государственная администрация
запорожье
происшествия
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0c/1823483349_398:544:3072:2048_1920x0_80_0_0_27e8e78e6713b9cc3145be29264dd6f2.jpg
МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров сообщил в четверг о повреждении объектов критической инфраструктуры после взрывов. "Поступили… сообщения о разрушении… объектов инфраструктуры", - написал он в своем Telegram-канале. При этом о каких именно объектах и каком количестве идет речь, он не уточнил. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
https://ria.ru/20240711/obstrely-1958882853.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
киев
запорожская область
россия
запорожье
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0c/1823483349_845:391:3055:2048_1920x0_80_0_0_0ee1e094323942578bb6b4b98d65c5cc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
киев, запорожская область, россия, запорожская областная государственная администрация, запорожье, происшествия, украина
Специальная военная операция на Украине, Киев, Запорожская область, Россия, Запорожская областная государственная администрация, Запорожье, Происшествия, Украина
В Запорожье заявили о повреждении объектов критической инфраструктуры

Глава Запорожской ОВА сообщил о повреждении объектов критической инфраструктуры

© AP Photo / Leo CorreaУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© AP Photo / Leo Correa
Украинские пожарные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров сообщил в четверг о повреждении объектов критической инфраструктуры после взрывов.
"Поступили… сообщения о разрушении… объектов инфраструктуры", - написал он в своем Telegram-канале.
Последствия обстрела Петровского района Донецка - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Донецк
Вчера, 07:12
При этом о каких именно объектах и каком количестве идет речь, он не уточнил.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеКиевЗапорожская областьРоссияЗапорожская областная государственная администрацияЗапорожьеПроисшествияУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала