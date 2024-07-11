https://ria.ru/20240711/nato-1958938868.html

Шаги НАТО потребуют от России решений для сдерживания, заявил Песков

Шаги НАТО потребуют от России решений для сдерживания, заявил Песков - РИА Новости, 11.07.2024

Шаги НАТО потребуют от России решений для сдерживания, заявил Песков

Шаги НАТО на саммите потребуют от РФ решений для сдерживания Альянса, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T12:23

2024-07-11T12:23

2024-07-11T12:23

россия

нато

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0b/1958910637_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_a3a1a5c1f5d41ceeacae880969488220.jpg

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Шаги НАТО на саммите потребуют от РФ решений для сдерживания Альянса, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Это обязывает нас очень глубоко анализировать принятые решения состоявшейся дискуссии, очень внимательно анализировать текст декларации, которая принята. Это очень серьезная угроза для национальной безопасности нашей страны. Это все потребует от нас продуманных, скоординированных, эффективных ответных мер для сдерживания НАТО, для контрсдерживания НАТО", - сказал он журналистам.

https://ria.ru/20240626/nato-1955560299.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, нато, в мире