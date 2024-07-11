https://ria.ru/20240711/nato-1958938868.html
Шаги НАТО потребуют от России решений для сдерживания, заявил Песков
Шаги НАТО потребуют от России решений для сдерживания, заявил Песков - РИА Новости, 11.07.2024
Шаги НАТО потребуют от России решений для сдерживания, заявил Песков
Шаги НАТО на саммите потребуют от РФ решений для сдерживания Альянса, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T12:23
2024-07-11T12:23
2024-07-11T12:23
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Шаги НАТО на саммите потребуют от РФ решений для сдерживания Альянса, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Это обязывает нас очень глубоко анализировать принятые решения состоявшейся дискуссии, очень внимательно анализировать текст декларации, которая принята. Это очень серьезная угроза для национальной безопасности нашей страны. Это все потребует от нас продуманных, скоординированных, эффективных ответных мер для сдерживания НАТО, для контрсдерживания НАТО", - сказал он журналистам.
https://ria.ru/20240626/nato-1955560299.html
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россия, нато, в мире
Шаги НАТО потребуют от России решений для сдерживания, заявил Песков
Песков: шаги НАТО на саммите потребуют от России решений для сдерживания