https://ria.ru/20240711/nato-1958937499.html
НАТО подтвердила, что создана для конфронтаций, заявил Песков
НАТО подтвердила, что создана для конфронтаций, заявил Песков - РИА Новости, 11.07.2024
НАТО подтвердила, что создана для конфронтаций, заявил Песков
НАТО еще раз подтвердила свою суть - это альянс, созданный для поддерживания конфронтации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T12:19
2024-07-11T12:19
2024-07-11T13:42
россия
дмитрий песков
нато
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. НАТО еще раз подтвердила свою суть - это альянс, созданный для поддерживания конфронтации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Североатлантический альянс еще раз весьма выпукло подтвердил свою суть. Это альянс, созданный в эпоху конфронтации и с целью поддерживания конфронтации. Альянс выполняет свои функции", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20240626/nato-1955560299.html
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россия, дмитрий песков, нато, в мире
Россия, Дмитрий Песков, НАТО, В мире
НАТО подтвердила, что создана для конфронтаций, заявил Песков
Песков: НАТО еще раз подтвердила свою суть альянса, созданного для конфронтации