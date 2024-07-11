https://ria.ru/20240711/nato-1958937499.html

НАТО подтвердила, что создана для конфронтаций, заявил Песков

НАТО подтвердила, что создана для конфронтаций, заявил Песков - РИА Новости, 11.07.2024

НАТО подтвердила, что создана для конфронтаций, заявил Песков

НАТО еще раз подтвердила свою суть - это альянс, созданный для поддерживания конфронтации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T12:19

2024-07-11T12:19

2024-07-11T13:42

россия

дмитрий песков

нато

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. НАТО еще раз подтвердила свою суть - это альянс, созданный для поддерживания конфронтации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Североатлантический альянс еще раз весьма выпукло подтвердил свою суть. Это альянс, созданный в эпоху конфронтации и с целью поддерживания конфронтации. Альянс выполняет свои функции", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20240626/nato-1955560299.html

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россия, дмитрий песков, нато, в мире