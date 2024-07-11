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НАТО оказалась не способна произвести достаточно боеприпасов, пишут СМИ - РИА Новости, 11.07.2024
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10:49 11.07.2024 (обновлено: 13:56 11.07.2024)
https://ria.ru/20240711/nato-1958910830.html
НАТО оказалась не способна произвести достаточно боеприпасов, пишут СМИ
НАТО оказалась не способна произвести достаточно боеприпасов, пишут СМИ - РИА Новости, 11.07.2024
НАТО оказалась не способна произвести достаточно боеприпасов, пишут СМИ
НАТО оказалась не способна произвести достаточно боеприпасов ни для собственной обороны, ни для поддержки Украины, сообщает издание Semafor со ссылкой на... РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T10:49
2024-07-11T13:56
украина
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евросоюз
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. НАТО оказалась не способна произвести достаточно боеприпасов ни для собственной обороны, ни для поддержки Украины, сообщает издание Semafor со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника альянса. "Мы оказались не способны произвести (боеприпасы – ред.) в объемах, которые нам нужны для собственной обороны или для поддержки Украины", - приводит издание слова чиновника. Он также обратил внимание на тот факт, что производимые странами НАТО артиллерийские снаряды калибра 155 миллиметров имеют различия в зависимости от конкретного производителя. "Это плохо для военного командования… это удлиняет цепочки поставок. Это просто ужасно", - заметил чиновник. Он добавил, что отныне закупки снарядов внутри альянса будут осуществляться в соответствии со стандартизированными правилами. Издание также напоминает, что обещание ЕС направить миллион артиллерийских снарядов Киеву к марту 2024 года будет выполнено лишь к концу года. По словам чиновников НАТО, альянс должен произвести порядка двух миллионов снарядов калибра 155 миллиметров в этому году и может произвести около трех миллионов в 2025 году, добавили в Semafor.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://radiosputnik.ru/20240513/es-1945710684.html
https://ria.ru/20240614/orban-1952775431.html
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РИА Новости
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украина, нато, евросоюз, в мире
Украина, НАТО, Евросоюз, В мире
НАТО оказалась не способна произвести достаточно боеприпасов, пишут СМИ

Semafor: НАТО оказалась неспособна произвести достаточно боеприпасов для обороны

© РИА Новости / Игорь Маслов | Перейти в медиабанкУчастники военных учений НАТО
Участники военных учений НАТО - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© РИА Новости / Игорь Маслов
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Участники военных учений НАТО. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. НАТО оказалась не способна произвести достаточно боеприпасов ни для собственной обороны, ни для поддержки Украины, сообщает издание Semafor со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника альянса.
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"Мы оказались не способны произвести (боеприпасы – ред.) в объемах, которые нам нужны для собственной обороны или для поддержки Украины", - приводит издание слова чиновника.
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Он также обратил внимание на тот факт, что производимые странами НАТО артиллерийские снаряды калибра 155 миллиметров имеют различия в зависимости от конкретного производителя. "Это плохо для военного командования… это удлиняет цепочки поставок. Это просто ужасно", - заметил чиновник.
Он добавил, что отныне закупки снарядов внутри альянса будут осуществляться в соответствии со стандартизированными правилами.
Издание также напоминает, что обещание ЕС направить миллион артиллерийских снарядов Киеву к марту 2024 года будет выполнено лишь к концу года.
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По словам чиновников НАТО, альянс должен произвести порядка двух миллионов снарядов калибра 155 миллиметров в этому году и может произвести около трех миллионов в 2025 году, добавили в Semafor.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
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