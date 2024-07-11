https://ria.ru/20240711/nato-1958910830.html

НАТО оказалась не способна произвести достаточно боеприпасов, пишут СМИ

НАТО оказалась не способна произвести достаточно боеприпасов, пишут СМИ - РИА Новости, 11.07.2024

НАТО оказалась не способна произвести достаточно боеприпасов, пишут СМИ

НАТО оказалась не способна произвести достаточно боеприпасов ни для собственной обороны, ни для поддержки Украины, сообщает издание Semafor со ссылкой на... РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T10:49

2024-07-11T10:49

2024-07-11T13:56

украина

нато

евросоюз

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/05/1740007844_0:100:1686:1048_1920x0_80_0_0_cb7b7d285dda7079289b31c57da5ae54.jpg

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. НАТО оказалась не способна произвести достаточно боеприпасов ни для собственной обороны, ни для поддержки Украины, сообщает издание Semafor со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника альянса. "Мы оказались не способны произвести (боеприпасы – ред.) в объемах, которые нам нужны для собственной обороны или для поддержки Украины", - приводит издание слова чиновника. Он также обратил внимание на тот факт, что производимые странами НАТО артиллерийские снаряды калибра 155 миллиметров имеют различия в зависимости от конкретного производителя. "Это плохо для военного командования… это удлиняет цепочки поставок. Это просто ужасно", - заметил чиновник. Он добавил, что отныне закупки снарядов внутри альянса будут осуществляться в соответствии со стандартизированными правилами. Издание также напоминает, что обещание ЕС направить миллион артиллерийских снарядов Киеву к марту 2024 года будет выполнено лишь к концу года. По словам чиновников НАТО, альянс должен произвести порядка двух миллионов снарядов калибра 155 миллиметров в этому году и может произвести около трех миллионов в 2025 году, добавили в Semafor.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://radiosputnik.ru/20240513/es-1945710684.html

https://ria.ru/20240614/orban-1952775431.html

https://ria.ru/20240611/defitsit-1951973881.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, нато, евросоюз, в мире