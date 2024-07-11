https://ria.ru/20240711/nato-1958874104.html

Угрозы Трампа вывести США из НАТО нереализуемы, заявил сенатор

Угрозы Трампа вывести США из НАТО нереализуемы, заявил сенатор - РИА Новости, 11.07.2024

Угрозы Трампа вывести США из НАТО нереализуемы, заявил сенатор

Угрозы экс-президента США вывести страну из НАТО в случае переизбрания нереализуемы и призваны лишь посеять страх и неопределенность среди союзников, считает... РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T03:22

2024-07-11T03:22

2024-07-11T03:22

в мире

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нато

дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 11 июл – РИА Новости. Угрозы экс-президента США вывести страну из НАТО в случае переизбрания нереализуемы и призваны лишь посеять страх и неопределенность среди союзников, считает сопредседатель Группы наблюдателей НАТО в американском Сенате Том Тиллис. "Эта угроза не является реальной. Она используется как политический инструмент для создания страха, неопределенности и сомнений", - сказал сенатор-республиканец, выступая на саммите стран НАТО в Вашингтоне. Тиллис выразил уверенность, что конгресс никогда не поддержит выход США из НАТО. В декабре прошлого года президент США Джо Байден подписал указ об оборонной политике, включающий пункт, не позволяющий хозяину Белого дома в одностороннем порядке прекратить членство страны в НАТО без одобрения конгресса.

https://ria.ru/20240628/debaty-1956055841.html

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в мире, сша, джо байден, нато, дональд трамп