Угрозы Трампа вывести США из НАТО нереализуемы, заявил сенатор
Сенатор Тиллис: угрозы Трампа вывести США из НАТО призваны лишь посеять страх
© AP Photo / Gerald HerbertБывший президент Дональд Трамп выступает во время телевизионных дебатов с президентом Джо Байденом
© AP Photo / Gerald Herbert
Бывший президент Дональд Трамп выступает во время телевизионных дебатов с президентом Джо Байденом. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 11 июл – РИА Новости. Угрозы экс-президента США вывести страну из НАТО в случае переизбрания нереализуемы и призваны лишь посеять страх и неопределенность среди союзников, считает сопредседатель Группы наблюдателей НАТО в американском Сенате Том Тиллис.
"Эта угроза не является реальной. Она используется как политический инструмент для создания страха, неопределенности и сомнений", - сказал сенатор-республиканец, выступая на саммите стран НАТО в Вашингтоне.
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Тиллис выразил уверенность, что конгресс никогда не поддержит выход США из НАТО.
В декабре прошлого года президент США Джо Байден подписал указ об оборонной политике, включающий пункт, не позволяющий хозяину Белого дома в одностороннем порядке прекратить членство страны в НАТО без одобрения конгресса.
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