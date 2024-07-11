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Угрозы Трампа вывести США из НАТО нереализуемы, заявил сенатор - РИА Новости, 11.07.2024
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03:22 11.07.2024
https://ria.ru/20240711/nato-1958874104.html
Угрозы Трампа вывести США из НАТО нереализуемы, заявил сенатор
Угрозы Трампа вывести США из НАТО нереализуемы, заявил сенатор - РИА Новости, 11.07.2024
Угрозы Трампа вывести США из НАТО нереализуемы, заявил сенатор
Угрозы экс-президента США вывести страну из НАТО в случае переизбрания нереализуемы и призваны лишь посеять страх и неопределенность среди союзников, считает... РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T03:22
2024-07-11T03:22
в мире
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джо байден
нато
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ВАШИНГТОН, 11 июл – РИА Новости. Угрозы экс-президента США вывести страну из НАТО в случае переизбрания нереализуемы и призваны лишь посеять страх и неопределенность среди союзников, считает сопредседатель Группы наблюдателей НАТО в американском Сенате Том Тиллис. "Эта угроза не является реальной. Она используется как политический инструмент для создания страха, неопределенности и сомнений", - сказал сенатор-республиканец, выступая на саммите стран НАТО в Вашингтоне. Тиллис выразил уверенность, что конгресс никогда не поддержит выход США из НАТО. В декабре прошлого года президент США Джо Байден подписал указ об оборонной политике, включающий пункт, не позволяющий хозяину Белого дома в одностороннем порядке прекратить членство страны в НАТО без одобрения конгресса.
https://ria.ru/20240628/debaty-1956055841.html
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в мире, сша, джо байден, нато, дональд трамп
В мире, США, Джо Байден, НАТО, Дональд Трамп
Угрозы Трампа вывести США из НАТО нереализуемы, заявил сенатор

Сенатор Тиллис: угрозы Трампа вывести США из НАТО призваны лишь посеять страх

© AP Photo / Gerald HerbertБывший президент Дональд Трамп выступает во время телевизионных дебатов с президентом Джо Байденом
Бывший президент Дональд Трамп выступает во время телевизионных дебатов с президентом Джо Байденом - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© AP Photo / Gerald Herbert
Бывший президент Дональд Трамп выступает во время телевизионных дебатов с президентом Джо Байденом. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 11 июл – РИА Новости. Угрозы экс-президента США вывести страну из НАТО в случае переизбрания нереализуемы и призваны лишь посеять страх и неопределенность среди союзников, считает сопредседатель Группы наблюдателей НАТО в американском Сенате Том Тиллис.
"Эта угроза не является реальной. Она используется как политический инструмент для создания страха, неопределенности и сомнений", - сказал сенатор-республиканец, выступая на саммите стран НАТО в Вашингтоне.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
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Тиллис выразил уверенность, что конгресс никогда не поддержит выход США из НАТО.
В декабре прошлого года президент США Джо Байден подписал указ об оборонной политике, включающий пункт, не позволяющий хозяину Белого дома в одностороннем порядке прекратить членство страны в НАТО без одобрения конгресса.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
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В миреСШАДжо БайденНАТОДональд Трамп
 
 
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