https://ria.ru/20240711/nato-1958871424.html

НАТО создаст центр противодействия киберугрозам в Бельгии

НАТО создаст центр противодействия киберугрозам в Бельгии - РИА Новости, 11.07.2024

НАТО создаст центр противодействия киберугрозам в Бельгии

Страны НАТО договорились о создании центра противодействия киберугрозам в Бельгии, следует из официального заявления альянса. РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T02:16

2024-07-11T02:16

2024-07-11T02:16

в мире

бельгия

европа

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/09/1958474420_0:18:3071:1745_1920x0_80_0_0_c62e0f5888716904ac1bf9e9487ffe69.jpg

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Страны НАТО договорились о создании центра противодействия киберугрозам в Бельгии, следует из официального заявления альянса. "Союзники по НАТО договорились создать новый центр для защиты от все более совершенствующихся киберугроз", - говорится в тексте заявления. В материале отмечается, что центр будет расположен в штабе Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе, находящейся в Бельгии. Согласно публикации, центр будет информировать командование НАТО о возможных угрозах и уязвимостях в киберпространстве, а персонал будет состоять из военных и гражданских служащих и экспертов из государств альянса.

https://ria.ru/20240710/druzya-1958618400.html

https://ria.ru/20240708/uyazvimost-1958047251.html

бельгия

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, бельгия, европа, нато