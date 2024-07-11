https://ria.ru/20240711/nato-1958871424.html
НАТО создаст центр противодействия киберугрозам в Бельгии
НАТО создаст центр противодействия киберугрозам в Бельгии - РИА Новости, 11.07.2024
НАТО создаст центр противодействия киберугрозам в Бельгии
Страны НАТО договорились о создании центра противодействия киберугрозам в Бельгии, следует из официального заявления альянса. РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T02:16
2024-07-11T02:16
2024-07-11T02:16
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Страны НАТО договорились о создании центра противодействия киберугрозам в Бельгии, следует из официального заявления альянса. "Союзники по НАТО договорились создать новый центр для защиты от все более совершенствующихся киберугроз", - говорится в тексте заявления. В материале отмечается, что центр будет расположен в штабе Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе, находящейся в Бельгии. Согласно публикации, центр будет информировать командование НАТО о возможных угрозах и уязвимостях в киберпространстве, а персонал будет состоять из военных и гражданских служащих и экспертов из государств альянса.
https://ria.ru/20240710/druzya-1958618400.html
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в мире, бельгия, европа, нато
В мире, Бельгия, Европа, НАТО
НАТО создаст центр противодействия киберугрозам в Бельгии
Страны НАТО договорились создать центр противодействия киберугрозам в Бельгии
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Страны НАТО договорились о создании центра противодействия киберугрозам в Бельгии, следует из официального заявления альянса.
"Союзники по НАТО договорились создать новый центр для защиты от все более совершенствующихся киберугроз", - говорится в тексте заявления.
В материале отмечается, что центр будет расположен в штабе Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе, находящейся в Бельгии.
Согласно публикации, центр будет информировать командование НАТО о возможных угрозах и уязвимостях в киберпространстве, а персонал будет состоять из военных и гражданских служащих и экспертов из государств альянса.