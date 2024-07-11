https://ria.ru/20240711/nato-1958866622.html

Следующие саммиты НАТО пройдут в Нидерландах и в Турции

Следующие саммиты НАТО пройдут в Нидерландах и в Турции - РИА Новости, 11.07.2024

Следующие саммиты НАТО пройдут в Нидерландах и в Турции

Следующие саммиты НАТО в 2025 и 2026 годах пройдут, соответственно, в Гааге (Нидерланды) и в Турции, говорится в декларации по итогам заседания на встрече в... РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T01:04

2024-07-11T01:04

2024-07-11T01:04

в мире

гаага

нидерланды

турция

нато

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БРЮССЕЛЬ, 11 июл – РИА Новости. Следующие саммиты НАТО в 2025 и 2026 годах пройдут, соответственно, в Гааге (Нидерланды) и в Турции, говорится в декларации по итогам заседания на встрече в верхах в США. "Мы приветствуем перспективу вновь собраться в Гааге в Нидерландах для проведения следующего саммита в июне 2025 года, а затем вновь увидеться в Турции", - указывается в документе. Ранее альянс сообщал, что следующий после американского саммит пройдет с 24 по 26 июня 2025 года в Гааге.

https://ria.ru/20240708/uyazvimost-1958047251.html

гаага

нидерланды

турция

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в мире, гаага, нидерланды, турция, нато