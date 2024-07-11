Рейтинг@Mail.ru
Следующие саммиты НАТО пройдут в Нидерландах и в Турции - РИА Новости, 11.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:04 11.07.2024
https://ria.ru/20240711/nato-1958866622.html
Следующие саммиты НАТО пройдут в Нидерландах и в Турции
Следующие саммиты НАТО пройдут в Нидерландах и в Турции - РИА Новости, 11.07.2024
Следующие саммиты НАТО пройдут в Нидерландах и в Турции
Следующие саммиты НАТО в 2025 и 2026 годах пройдут, соответственно, в Гааге (Нидерланды) и в Турции, говорится в декларации по итогам заседания на встрече в... РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T01:04
2024-07-11T01:04
в мире
гаага
нидерланды
турция
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/16/1922700773_119:160:2953:1754_1920x0_80_0_0_f7b62bfdd91af9710ad152a1d5597d26.jpg
БРЮССЕЛЬ, 11 июл – РИА Новости. Следующие саммиты НАТО в 2025 и 2026 годах пройдут, соответственно, в Гааге (Нидерланды) и в Турции, говорится в декларации по итогам заседания на встрече в верхах в США. "Мы приветствуем перспективу вновь собраться в Гааге в Нидерландах для проведения следующего саммита в июне 2025 года, а затем вновь увидеться в Турции", - указывается в документе. Ранее альянс сообщал, что следующий после американского саммит пройдет с 24 по 26 июня 2025 года в Гааге.
https://ria.ru/20240708/uyazvimost-1958047251.html
гаага
нидерланды
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/16/1922700773_416:0:2794:1783_1920x0_80_0_0_904d2a37e4923058e2ce9cf52d5c8c20.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, гаага, нидерланды, турция, нато
В мире, Гаага, Нидерланды, Турция, НАТО
Следующие саммиты НАТО пройдут в Нидерландах и в Турции

Следующие саммиты НАТО в 2025 и 2026 годах пройдут в Нидерландах и Турции

© Фото : U.S. Marine Corps photo by Cpl. Michele Clarke)Флаг НАТО
Флаг НАТО - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© Фото : U.S. Marine Corps photo by Cpl. Michele Clarke)
Флаг НАТО . Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 11 июл – РИА Новости. Следующие саммиты НАТО в 2025 и 2026 годах пройдут, соответственно, в Гааге (Нидерланды) и в Турции, говорится в декларации по итогам заседания на встрече в верхах в США.
"Мы приветствуем перспективу вновь собраться в Гааге в Нидерландах для проведения следующего саммита в июне 2025 года, а затем вновь увидеться в Турции", - указывается в документе.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
Обнаружена главная уязвимость НАТО
8 июля, 08:00
Ранее альянс сообщал, что следующий после американского саммит пройдет с 24 по 26 июня 2025 года в Гааге.
 
В миреГаагаНидерландыТурцияНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала