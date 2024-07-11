https://ria.ru/20240711/nato-1958865334.html

НАТО обвинила Россию в подрыве обороны альянса

НАТО обвинила Россию в подрыве обороны альянса - РИА Новости, 11.07.2024

НАТО обвинила Россию в подрыве обороны альянса

НАТО утверждает, что углубление политического и военного сотрудничества России и Белоруссии якобы несет негативные последствия для региональной стабильности и... РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T00:46

2024-07-11T00:46

2024-07-11T02:48

россия

белоруссия

нато

в мире

иран

александр мацегора

мария захарова

сергей лавров

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ВАШИНГТОН, 11 июл — РИА Новости. НАТО утверждает, что углубление политического и военного сотрудничества России и Белоруссии якобы несет негативные последствия для региональной стабильности и обороны альянса, следует из декларации по итогам саммита НАТО. "Углубление политической и военной интеграции России с Белоруссией, в том числе развертывание передового российского военного потенциала и личного состава, имеет негативные последствия для региональной стабильности и обороны НАТО", — говорится в документе.В декларации также утверждается, что углубление сотрудничества России с КНДР и Ираном серьезно влияет на евроатлантическую безопасность.Главы МИД ряда государств-союзников США ранее заявили, что Россия якобы использовала поставленное из КНДР оружие для нанесения ударов по критически важной инфраструктуре Украины. Пхеньян уже не раз опровергал заявления западных СМИ и чиновников о якобы поставках оружия Москве. Представитель северокорейского МИД заявлял, что КНДР никогда не имела никаких оружейных сделок с Россией, а любое сообщение СМИ об этом является "абсурднейшим слухом". Глава департамента МИД КНДР по делам США Квон Чжон Гын также отмечал, что Штаты "глупо" пытались оправдать поставки своих вооружений Украине, распространяя "беспочвенную версию" о якобы заключавшихся оружейных сделках между Северной Кореей и Россией.Как заявлял в интервью РИА Новости посол России в Пхеньяне Александр Мацегора, речи о поставках КНДР боеприпасов России не идет, Северная Корея находится фактически в предвоенной обстановке, арсеналы нужны им самим.Западные страны заявляют, что Иран якобы поставляет беспилотники России для боевых действий на Украине. Москва и Тегеран эти утверждения опровергали. Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани 22 декабря назвал заявления о передаче беспилотников России необоснованными и вновь подтвердил, что Тегеран не поставлял дроны какой-либо стороне конфликта.Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявляла, что тема закупки боевых беспилотников у Ирана искусственно вбрасывалась в американские СМИ. Позже министр иностранных дел Сергей Лавров заявил в интервью РИА Новости, что утверждения Запада о якобы имевших место поставках Ираном беспилотников России так и остаются бездоказательными.

https://ria.ru/20240710/druzya-1958618400.html

https://ria.ru/20240711/vengriya-1958865662.html

https://ria.ru/20240708/uyazvimost-1958047251.html

россия

белоруссия

иран

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россия, белоруссия, нато, в мире, иран, александр мацегора, мария захарова, сергей лавров