https://ria.ru/20240711/nato-1958863317.html

Страны НАТО отметили важность борьбы с терроризмом

Страны НАТО отметили важность борьбы с терроризмом - РИА Новости, 11.07.2024

Страны НАТО отметили важность борьбы с терроризмом

Борьба с терроризмом остается важным элементом коллективной обороны НАТО, следует из совместной декларации членов альянса. РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T00:17

2024-07-11T00:17

2024-07-11T00:17

в мире

нато

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ВАШИНГТОН, 11 июл – РИА Новости. Борьба с терроризмом остается важным элементом коллективной обороны НАТО, следует из совместной декларации членов альянса. "Борьба с терроризмом остается важным элементом нашей коллективной обороны... Мы будем продолжать противодействовать, сдерживать, защищать и реагировать на угрозы и вызовы, исходящие от террористов и террористических организаций", - указано в документе. Как отмечается в декларации, были одобрены "обновленные руководящие принципы политики НАТО в области борьбы с терроризмом и обновленный план действий по усилению роли НАТО в борьбе международного сообщества с терроризмом".

https://ria.ru/20240708/uyazvimost-1958047251.html

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в мире, нато