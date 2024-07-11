https://ria.ru/20240711/nato-1958863317.html
Страны НАТО отметили важность борьбы с терроризмом
Страны НАТО отметили важность борьбы с терроризмом - РИА Новости, 11.07.2024
Страны НАТО отметили важность борьбы с терроризмом
Борьба с терроризмом остается важным элементом коллективной обороны НАТО, следует из совместной декларации членов альянса. РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T00:17
2024-07-11T00:17
2024-07-11T00:17
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ВАШИНГТОН, 11 июл – РИА Новости. Борьба с терроризмом остается важным элементом коллективной обороны НАТО, следует из совместной декларации членов альянса. "Борьба с терроризмом остается важным элементом нашей коллективной обороны... Мы будем продолжать противодействовать, сдерживать, защищать и реагировать на угрозы и вызовы, исходящие от террористов и террористических организаций", - указано в документе. Как отмечается в декларации, были одобрены "обновленные руководящие принципы политики НАТО в области борьбы с терроризмом и обновленный план действий по усилению роли НАТО в борьбе международного сообщества с терроризмом".
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в мире, нато
Страны НАТО отметили важность борьбы с терроризмом
НАТО: борьба с терроризмом остается важным элементом коллективной обороны
ВАШИНГТОН, 11 июл – РИА Новости. Борьба с терроризмом остается важным элементом коллективной обороны НАТО, следует из совместной декларации членов альянса.
"Борьба с терроризмом остается важным элементом нашей коллективной обороны... Мы будем продолжать противодействовать, сдерживать, защищать и реагировать на угрозы и вызовы, исходящие от террористов и террористических организаций", - указано в документе.
Как отмечается в декларации, были одобрены "обновленные руководящие принципы политики НАТО в области борьбы с терроризмом и обновленный план действий по усилению роли НАТО в борьбе международного сообщества с терроризмом".