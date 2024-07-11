https://ria.ru/20240711/nato-1958861981.html

Страны НАТО рассказали о базе Aegis Ashore в Польше

Страны НАТО рассказали о базе Aegis Ashore в Польше - РИА Новости, 11.07.2024

Страны НАТО рассказали о базе Aegis Ashore в Польше

НАТО повышает потенциал ПВО и ПРО, включая задействование новой базы Aegis Ashore в Польше, говорится в декларации по итогам саммита в США. РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T00:08

2024-07-11T00:08

2024-07-11T00:08

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БРЮССЕЛЬ, 11 июл – РИА Новости. НАТО повышает потенциал ПВО и ПРО, включая задействование новой базы Aegis Ashore в Польше, говорится в декларации по итогам саммита в США. "Мы полны решимости сдерживать и защищаться от всех воздушных и ракетных угроз путем укрепления нашей комплексной противовоздушной и противоракетной обороны… Мы рады объявить о повышении оперативного потенциала НАТО по противоракетной обороне. Запуск базы Aegis Ashore в Польше дополняет существующие объекты в Румынии, Испании и Турции", - указывается в документе.

https://ria.ru/20240708/uyazvimost-1958047251.html

польша

сша

румыния

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польша, сша, румыния, нато, в мире