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Страны НАТО рассказали о базе Aegis Ashore в Польше - РИА Новости, 11.07.2024
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00:08 11.07.2024
https://ria.ru/20240711/nato-1958861981.html
Страны НАТО рассказали о базе Aegis Ashore в Польше
Страны НАТО рассказали о базе Aegis Ashore в Польше - РИА Новости, 11.07.2024
Страны НАТО рассказали о базе Aegis Ashore в Польше
НАТО повышает потенциал ПВО и ПРО, включая задействование новой базы Aegis Ashore в Польше, говорится в декларации по итогам саммита в США. РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T00:08
2024-07-11T00:08
польша
сша
румыния
нато
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БРЮССЕЛЬ, 11 июл – РИА Новости. НАТО повышает потенциал ПВО и ПРО, включая задействование новой базы Aegis Ashore в Польше, говорится в декларации по итогам саммита в США. "Мы полны решимости сдерживать и защищаться от всех воздушных и ракетных угроз путем укрепления нашей комплексной противовоздушной и противоракетной обороны… Мы рады объявить о повышении оперативного потенциала НАТО по противоракетной обороне. Запуск базы Aegis Ashore в Польше дополняет существующие объекты в Румынии, Испании и Турции", - указывается в документе.
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польша, сша, румыния, нато, в мире
Польша, США, Румыния, НАТО, В мире
Страны НАТО рассказали о базе Aegis Ashore в Польше

НАТО повышает потенциал ПВО и ПРО, задействовав новую базу Aegis Ashore в Польше

© AP Photo / Vadim GhirdaAegis Ashore
Aegis Ashore - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© AP Photo / Vadim Ghirda
Aegis Ashore. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 11 июл – РИА Новости. НАТО повышает потенциал ПВО и ПРО, включая задействование новой базы Aegis Ashore в Польше, говорится в декларации по итогам саммита в США.
"Мы полны решимости сдерживать и защищаться от всех воздушных и ракетных угроз путем укрепления нашей комплексной противовоздушной и противоракетной обороны… Мы рады объявить о повышении оперативного потенциала НАТО по противоракетной обороне. Запуск базы Aegis Ashore в Польше дополняет существующие объекты в Румынии, Испании и Турции", - указывается в документе.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
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