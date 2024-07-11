https://ria.ru/20240711/nato-1958756227.html

"Вынужденный шаг". Почему Россия позволила НАТО дойти до своих границ

"Вынужденный шаг". Почему Россия позволила НАТО дойти до своих границ - РИА Новости, 11.07.2024

"Вынужденный шаг". Почему Россия позволила НАТО дойти до своих границ

К 75-летию Североатлантического альянса американский архив национальной безопасности рассекретил очередную порцию документов об отношениях с Россией. Главное из РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T08:00

2024-07-11T08:00

2024-07-11T10:46

россия

москва

сша

владимир путин

виктор черномырдин

нато

борис ельцин

билл клинтон

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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости, Ренат Абдуллин. К 75-летию Североатлантического альянса американский архив национальной безопасности рассекретил очередную порцию документов об отношениях с Россией. Главное из опубликованных докладов, записок и стенограмм — в материале РИА Новости.Новые данныеВ мае 1997-го в Париже подписали Основополагающий акт Россия — НАТО. Это воспринимали как историческое событие, полностью положившее конец холодной войне.Однако, отмечают теперь американские исследователи, Ельцин просто не увидел другого выхода. А в политических верхах США и вовсе не собирались учитывать пожелания России.Всего там 18 документов. Часть была в публичном, но ограниченном доступе, другие рассекретили лишь сейчас.Еще до "Основополагающего акта", в июне 1994-го Россия присоединилась к натовской программе "Партнерство во имя мира" (приостановили в 2014-м), считая, что это сдержит расширение альянса на восток. Но, как выяснилось, Запад с этим просто немного повременил.Отложенное расширениеВ конце 1994-го вице-президент США Альберт Гор навестил Ельцина в больнице. Беседовали в присутствии премьера Виктора Черномырдина.Клинтон перед этим заявил: расширение НАТО началось. Гор сообщил, что до российских президентских выборов в 1996-м ничего не произойдет. Он убеждал: цель — общая, "неделимая Европа". "Согласен, — ответил Ельцин. — Но мы можем не добиться этого. Европа может распасться на два блока". Отчет о разговоре составил заместитель госсекретаря США Строуб Тэлботт.Позднее замсоветника Клинтона по нацбезопасности Сэнди Бергер отправил президенту записку от себя. Он утверждал: Гору якобы удалось убедить Ельцина в том, что возникло "недопонимание". Необходимы дискуссии по расширению альянса и развитию отношений с Россией. Надо, чтобы "русские приняли наши долгосрочные интересы в вопросе расширения НАТО на восток".Вскоре Совет нацбезопасности США отредактировал ключевой документ. Название "Движение к расширению НАТО" изменили на более обтекаемое "Создание новой архитектуры безопасности Европы". Добавили рекомендации о том, что "не следует подчеркивать в публичной дипломатии" возможную направленность альянса против Москвы. Вместо этого предлагали сосредоточиться "на цели построения инклюзивной европейской архитектуры безопасности, в которой демократическая Россия будет основным партнером".В 1995-м Клинтон посетил парад Победы в Москве. Ельцин сказал ему: расширение НАТО опасно для России. Президент США еще раз пообещал ничего не предпринимать до 1996-го. Через два месяца советник Клинтона по нацбезопасности Энтони Лейк сформулировал такую позицию: "НАТО оставляет за собой право на расширение, но не видит причин для этого в настоящее время, особенно в отношении ядерных сил".В то же время он признал: Москва по-прежнему настроена негативно. "Российское руководство сделает все возможное, чтобы сорвать нашу политику, учитывая их убежденность в том, что любое расширение НАТО на восток в корне противоречит долгосрочным интересам России", — писал он. Максимум, на что можно рассчитывать, — "сдержанная реакция в контексте более широкого сотрудничества".В поисках компромиссаЧерез три недели после переизбрания Ельцина помощник госсекретаря по делам Европы и Канады Джон Корнблум указал на цели главы МИД Евгения Примакова: "отсрочка — или даже предотвращение — расширения НАТО" с "одновременным продолжением диалога". Рекомендовал в связи с этим "найти максимально широкий консенсус с русскими относительно контуров новых структур безопасности в Европе".В августе 1996-го Тэлботт отметил: Россия делает ставку на противоречия внутри альянса, пытается настроить Францию и Германию против США. Москве надо строго указать на недопустимость этого.В начале 1997-го бывший высокопоставленный сотрудник Госдепартамента Деннис Росс (работал при администрациях Буша-старшего и Клинтона) отправил Тэлботту личное письмо с критикой курса на расширение НАТО без учета опасений Москвы.Для русских это "подтверждение того, что они проиграли холодную войну, статус великой державы рушится, их продолжают унижать, и, что еще хуже, они столкнутся с потенциальными угрозами ближе к своим границам", указал он. Надо официально предоставить России место в "Группе семи" (действительно, в 1997-м возникла G8), а на переговорах придержать часть инициатив в резерве. Это "покажет Ельцину, что Россия определила формат соглашения".К людям вроде Росса прислушивались. Так, например, в варианте черновика "Хартии Россия — НАТО" от марта 1997-го говорилось: альянс "не имеет намерения, плана и причин размещать ядерное оружие на территории любого нового союзника и не предвидит никакой необходимости делать это в будущем".Американские просчетыВ том же марте в Финляндии между Ельциным и Клинтоном состоялся откровенный разговор. Вашингтон рассчитывал хотя бы на "неохотное одобрение" расширения НАТО, а официальные лица США затем вспоминали, что от Москвы даже прозвучало "согласие".Ельцин же, свидетельствует стенограмма, был в формулировках предельно четок: "Наша позиция не изменилась. Движение НАТО на восток остается ошибкой. Но мне нужно предпринять шаги, чтобы смягчить негативные последствия этого для России. Я готов заключить соглашение с НАТО не потому, что я этого хочу, а потому, что это вынужденный шаг. На сегодняшний день другого решения нет".Он предлагал "джентльменское соглашение — мы не будем записывать это в заявление, — о том, что ни одна бывшая советская республика не вступит в НАТО". Клинтон возразил: по его мнению, в тайне такое не сохранить, а подобная позиция — не в пользу России. "Это будто сказать: "У нас все еще есть империя, но она просто не может простираться так далеко на Запад", — пояснил он."Основополагающего акта" американцам не хватило. Уже в декабре 1998-го Тэлботт писал замглавы МИД Георгию Мамедову по поводу Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ): "Кажется, с вашей стороны есть желание создать особый набор правил для новых членов НАТО". И предупредил: это одна из возможных "красных линий".Когда бомбили Белград, Вашингтон попытался наладить контакт с Москвой. В апреле 1999-го Клинтон в телефонном разговоре с Ельциным предложил создать прямой канал связи между Тэлботтом и Черномырдиным. Российский президент согласился, что проблему надо решать сообща. Но подчеркнул: "в НАТО совершили большую ошибку", "антиамериканские и антинатовские настроения в России продолжают расти как лавина".Последний из опубликованных документов относится уже к 2000-му, когда президентом стал Владимир Путин. Это отчет о встрече Тэлботта с Дэвидом Мэннингом, недавно назначенным постоянным представителем Великобритании при НАТО и успевшем побывать в России после избрания Путина.В новой администрации "никто не говорил о партнерстве", сообщил англичанин. Тем не менее, добавил он, рано или поздно "русские поймут, что конструктивное решение вопросов ПРО и расширения НАТО в их интересах". Тэлботт предположил, что "следующий раунд расширения может быть легче при Путине". По его мнению, "бывший российский президент воспринимал НАТО в символических, даже эмоциональных терминах". Преемник же сосредоточится на иных угрозах.

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россия, москва, сша, владимир путин, виктор черномырдин, нато, борис ельцин, билл клинтон