https://ria.ru/20240711/nalog-1958870667.html

Россиянам рассказали о новом налоге, который их ждет

Россиянам рассказали о новом налоге, который их ждет - РИА Новости, 11.07.2024

Россиянам рассказали о новом налоге, который их ждет

С 1 января 2025 года в России вступит в силу закон о новом туристическом налоге. Кого он коснется, рассказала в интервью агентству "Прайм" юрист Taxology Марина РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T02:15

2024-07-11T02:15

2024-07-11T02:15

туризм

россия

новости - туризм

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МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. С 1 января 2025 года в России вступит в силу закон о новом туристическом налоге. Кого он коснется, рассказала в интервью агентству "Прайм" юрист Taxology Марина Ягнюкова.Налог придет на смену курортному сбору, который в виде эксперимента взимается до конца этого года в некоторых регионах. Это признанные туристические центры - Крым, Санкт-Петербург, Ставрополье, Кубань, Алтай. Теперь налог сможет ввести любой муниципалитет – достаточно до декабря принять соответствующий закон.Платить его будут владельцы гостиниц, пансионатов, санаториев и других мест, внесенных в реестр Росаккредитации. Но фактически он ляжет на плечи постояльцев. "Налог придется платить не только туристам, но и тем, кто путешествует по работе", - уточнила Ягнюкова. Это противоречие до сих пор не разрешено.Ставку налога будет определять муниципалитет, но в Налоговом кодексе предусмотрена минимальная сумма - 100 рублей в день. Повышать ее можно на 1% ежегодно до 2029 года. В низкий сезон ставку можно снизить.Доход от туристического налога пойдет в местные бюджеты и будет потрачен на развитие туристической инфраструктуры.

https://ria.ru/20240710/nalog-1958701830.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, новости - туризм