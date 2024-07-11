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Россиянам рассказали о новом налоге, который их ждет - РИА Новости, 11.07.2024
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Туризм
 
02:15 11.07.2024
https://ria.ru/20240711/nalog-1958870667.html
Россиянам рассказали о новом налоге, который их ждет
Россиянам рассказали о новом налоге, который их ждет - РИА Новости, 11.07.2024
Россиянам рассказали о новом налоге, который их ждет
С 1 января 2025 года в России вступит в силу закон о новом туристическом налоге. Кого он коснется, рассказала в интервью агентству "Прайм" юрист Taxology Марина РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T02:15
2024-07-11T02:15
туризм
россия
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МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. С 1 января 2025 года в России вступит в силу закон о новом туристическом налоге. Кого он коснется, рассказала в интервью агентству "Прайм" юрист Taxology Марина Ягнюкова.Налог придет на смену курортному сбору, который в виде эксперимента взимается до конца этого года в некоторых регионах. Это признанные туристические центры - Крым, Санкт-Петербург, Ставрополье, Кубань, Алтай. Теперь налог сможет ввести любой муниципалитет – достаточно до декабря принять соответствующий закон.Платить его будут владельцы гостиниц, пансионатов, санаториев и других мест, внесенных в реестр Росаккредитации. Но фактически он ляжет на плечи постояльцев. "Налог придется платить не только туристам, но и тем, кто путешествует по работе", - уточнила Ягнюкова. Это противоречие до сих пор не разрешено.Ставку налога будет определять муниципалитет, но в Налоговом кодексе предусмотрена минимальная сумма - 100 рублей в день. Повышать ее можно на 1% ежегодно до 2029 года. В низкий сезон ставку можно снизить.Доход от туристического налога пойдет в местные бюджеты и будет потрачен на развитие туристической инфраструктуры.
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россия, новости - туризм
Туризм, Россия, Новости - Туризм
Россиянам рассказали о новом налоге, который их ждет

Ягнюкова: туристический налог придется платить и тем, кто путешествует по работе

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкДевушка с чемоданом
Девушка с чемоданом - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Девушка с чемоданом. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. С 1 января 2025 года в России вступит в силу закон о новом туристическом налоге. Кого он коснется, рассказала в интервью агентству "Прайм" юрист Taxology Марина Ягнюкова.
Налог придет на смену курортному сбору, который в виде эксперимента взимается до конца этого года в некоторых регионах. Это признанные туристические центры - Крым, Санкт-Петербург, Ставрополье, Кубань, Алтай. Теперь налог сможет ввести любой муниципалитет – достаточно до декабря принять соответствующий закон.
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Платить его будут владельцы гостиниц, пансионатов, санаториев и других мест, внесенных в реестр Росаккредитации. Но фактически он ляжет на плечи постояльцев. "Налог придется платить не только туристам, но и тем, кто путешествует по работе", - уточнила Ягнюкова. Это противоречие до сих пор не разрешено.
Ставку налога будет определять муниципалитет, но в Налоговом кодексе предусмотрена минимальная сумма - 100 рублей в день. Повышать ее можно на 1% ежегодно до 2029 года. В низкий сезон ставку можно снизить.
Доход от туристического налога пойдет в местные бюджеты и будет потрачен на развитие туристической инфраструктуры.
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