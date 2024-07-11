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МВФ заявил о слишком высоком бюджетном дефиците США

МВФ заявил о слишком высоком бюджетном дефиците США - РИА Новости, 11.07.2024

МВФ заявил о слишком высоком бюджетном дефиците США

Действия властей США за последние годы привели к росту бюджетного дефицита страны, который в настоящее время стал слишком высоким, заявила в четверг директор по РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T18:02

2024-07-11T18:02

2024-07-11T18:02

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ВАШИНГТОН, 11 июл - РИА Новости. Действия властей США за последние годы привели к росту бюджетного дефицита страны, который в настоящее время стал слишком высоким, заявила в четверг директор по коммуникациям Международного валютного фонда (МВФ) Джули Козак. "В 2021-2022 годы США приняли значимое налоговое законодательство, которое, как ожидается, окажет длящийся положительный эффект на американскую экономику. Но в то же время, теперь бюджетный дефицит оказался слишком высоким", - сообщила она на брифинге, отвечая на вопрос РИА Новости.Как отметила Козак, сейчас для американских властей подходящее время для сокращения бюджетного дефицита и продолжающего расти госдолга, поскольку экономика страны является сильной по оценкам фонда. Ранее в МВФ заявили, что властям США всё острее требуется начать снижение госдолга, поскольку его рост угрожает как американской, так и мировой экономике, а к 2032 году и вовсе превысит 140% ВВП. Согласно данным американского казначейства, уровень американского долга составляет почти 34,9 триллиона долларов.

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сша, мвф, в мире, экономика