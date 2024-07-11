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Санду обсудила с министром обороны Молдавии модернизацию армии - РИА Новости, 11.07.2024
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20:11 11.07.2024
https://ria.ru/20240711/moldavia-1959088329.html
Санду обсудила с министром обороны Молдавии модернизацию армии
Санду обсудила с министром обороны Молдавии модернизацию армии - РИА Новости, 11.07.2024
Санду обсудила с министром обороны Молдавии модернизацию армии
Президент Молдавии Майя Санду обсудила с министром обороны Анатолием Носатым необходимость создания в стране современной, хорошо оснащенной армии. РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T20:11
2024-07-11T20:11
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КИШИНЕВ, 11 июл — РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду обсудила с министром обороны Анатолием Носатым необходимость создания в стране современной, хорошо оснащенной армии. "Сегодня в беседе с министром Носатым я подчеркнула важность наших усилий по поддержанию мира внутри страны и повышению устойчивости институтов… Предприниматели, инвесторы, но прежде всего все наши граждане должны чувствовать себя в Молдавии в безопасности. Поэтому мы обязаны построить современную, хорошо оснащенную национальную армию, которой граждане смогут гордиться", - написала Санду на своей странице в соцсети Facebook*По ее словам, Молдавия ка нейтральное государство должна быть в состоянии защитить мир и безопасность у себя дома. "Я ценю усилия Национальной армии по укреплению ее обороноспособности и вклада в региональный мир и безопасность. Наши солдаты демонстрируют профессионализм и высокий уровень подготовки, получая признание в миротворческих операциях, в которых они принимают участие. Они являются нашими послами в мире, демонстрируя приверженность нашей страны региональному и глобальному миру", - добавила Санду. Согласно молдавской конституции, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. Кроме того, с приходом к власти партии "Действие и солидарность", неформальным лидером которой является президент Майя Санду, в стране стали часто проводиться учения с участием военных из США, Великобритании, Германии, Румынии. Представители минобороны Молдавии заявляли также, что хотели бы усилить обороноспособность страны и приобрести для этого необходимое оружие. В частности, министр обороны Анатолий Носатый говорил о необходимости создания системы ПВО. Сама Санду в интервью местным изданиям подчеркивает, что республике нужно продолжать дискуссию о сближении с НАТО, поскольку это якобы помогает укрепить обороноспособность страны.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240428/moldaviya-1942845745.html
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в мире, молдавия, россия, сша, майя санду, нато
В мире, Молдавия, Россия, США, Майя Санду, НАТО
Санду обсудила с министром обороны Молдавии модернизацию армии

Санду обсудила с министром обороны Молдавии необходимость модернизации армии

© AP Photo / Andreea AlexandruПрезидент Молдавии Майя Санду
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© AP Photo / Andreea Alexandru
Президент Молдавии Майя Санду. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 11 июл — РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду обсудила с министром обороны Анатолием Носатым необходимость создания в стране современной, хорошо оснащенной армии.
"Сегодня в беседе с министром Носатым я подчеркнула важность наших усилий по поддержанию мира внутри страны и повышению устойчивости институтов… Предприниматели, инвесторы, но прежде всего все наши граждане должны чувствовать себя в Молдавии в безопасности. Поэтому мы обязаны построить современную, хорошо оснащенную национальную армию, которой граждане смогут гордиться", - написала Санду на своей странице в соцсети Facebook*
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По ее словам, Молдавия ка нейтральное государство должна быть в состоянии защитить мир и безопасность у себя дома.
"Я ценю усилия Национальной армии по укреплению ее обороноспособности и вклада в региональный мир и безопасность. Наши солдаты демонстрируют профессионализм и высокий уровень подготовки, получая признание в миротворческих операциях, в которых они принимают участие. Они являются нашими послами в мире, демонстрируя приверженность нашей страны региональному и глобальному миру", - добавила Санду.
Согласно молдавской конституции, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. Кроме того, с приходом к власти партии "Действие и солидарность", неформальным лидером которой является президент Майя Санду, в стране стали часто проводиться учения с участием военных из США, Великобритании, Германии, Румынии. Представители минобороны Молдавии заявляли также, что хотели бы усилить обороноспособность страны и приобрести для этого необходимое оружие. В частности, министр обороны Анатолий Носатый говорил о необходимости создания системы ПВО. Сама Санду в интервью местным изданиям подчеркивает, что республике нужно продолжать дискуссию о сближении с НАТО, поскольку это якобы помогает укрепить обороноспособность страны.
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* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
 
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