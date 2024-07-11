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На Ореховском направлении уничтожили расчет гранатомета ВСУ
На Ореховском направлении уничтожили расчет гранатомета ВСУ - РИА Новости, 11.07.2024
На Ореховском направлении уничтожили расчет гранатомета ВСУ
Минометный расчет 71-го мотострелкового полка 42-й гвардейской дивизии группировки войск "Днепр" уничтожил расчет автоматического гранатомета MK-19 ВСУ на... РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T05:06
2024-07-11T05:06
2024-07-11T05:06
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МЕЛИТОПОЛЬ, 11 июл - РИА Новости. Минометный расчет 71-го мотострелкового полка 42-й гвардейской дивизии группировки войск "Днепр" уничтожил расчет автоматического гранатомета MK-19 ВСУ на ореховском направлении в Запорожской области, сообщил журналистам оператор БПЛА, обеспечивавшего разведку цели, с позывным "Каспер". "На ореховском направлении уничтожили расчет американского гранатомета MK-19 ВСУ ... В данное время (ведется) разведка по воздуху, выявление противников, вскрытие их (позиций) и уничтожение цели через минометы, либо можем отработать сбросами", - рассказал оператор БПЛА. По его словам, летом работа по противнику, который занимает участки с лесопосадками, затруднена. "В данное время года это очень сложно, так как все "полки" (лесополосы) заросли, и практически не видно противника", - отметил "Каспер".
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На Ореховском направлении уничтожили расчет гранатомета ВСУ
МО: расчет минометов уничтожил гранатомет MK-19 ВСУ на Ореховском направлении
МЕЛИТОПОЛЬ, 11 июл - РИА Новости. Минометный расчет 71-го мотострелкового полка 42-й гвардейской дивизии группировки войск "Днепр" уничтожил расчет автоматического гранатомета MK-19 ВСУ на ореховском направлении в Запорожской области, сообщил журналистам оператор БПЛА, обеспечивавшего разведку цели, с позывным "Каспер".
"На ореховском направлении уничтожили расчет американского гранатомета MK-19 ВСУ ... В данное время (ведется) разведка по воздуху, выявление противников, вскрытие их (позиций) и уничтожение цели через минометы, либо можем отработать сбросами", - рассказал оператор БПЛА.
По его словам, летом работа по противнику, который занимает участки с лесопосадками, затруднена. "В данное время года это очень сложно, так как все "полки" (лесополосы) заросли, и практически не видно противника", - отметил "Каспер".