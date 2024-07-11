Рейтинг@Mail.ru
На Ореховском направлении уничтожили расчет гранатомета ВСУ - РИА Новости, 11.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:06 11.07.2024
https://ria.ru/20240711/minomety-1958877528.html
На Ореховском направлении уничтожили расчет гранатомета ВСУ
На Ореховском направлении уничтожили расчет гранатомета ВСУ - РИА Новости, 11.07.2024
На Ореховском направлении уничтожили расчет гранатомета ВСУ
Минометный расчет 71-го мотострелкового полка 42-й гвардейской дивизии группировки войск "Днепр" уничтожил расчет автоматического гранатомета MK-19 ВСУ на... РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T05:06
2024-07-11T05:06
специальная военная операция на украине
запорожская область
вооруженные силы украины
безопасность
вооруженные силы рф
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1923070991_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f95310268f9d024884ec83f33e0ec61f.jpg
МЕЛИТОПОЛЬ, 11 июл - РИА Новости. Минометный расчет 71-го мотострелкового полка 42-й гвардейской дивизии группировки войск "Днепр" уничтожил расчет автоматического гранатомета MK-19 ВСУ на ореховском направлении в Запорожской области, сообщил журналистам оператор БПЛА, обеспечивавшего разведку цели, с позывным "Каспер". "На ореховском направлении уничтожили расчет американского гранатомета MK-19 ВСУ ... В данное время (ведется) разведка по воздуху, выявление противников, вскрытие их (позиций) и уничтожение цели через минометы, либо можем отработать сбросами", - рассказал оператор БПЛА. По его словам, летом работа по противнику, который занимает участки с лесопосадками, затруднена. "В данное время года это очень сложно, так как все "полки" (лесополосы) заросли, и практически не видно противника", - отметил "Каспер".
https://ria.ru/20240710/spetsoperatsiya-1958836146.html
запорожская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1923070991_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_760d7c397fcb0bf39ccb094275cf43dd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
запорожская область, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф, россия
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Россия
На Ореховском направлении уничтожили расчет гранатомета ВСУ

МО: расчет минометов уничтожил гранатомет MK-19 ВСУ на Ореховском направлении

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ подготавливает 82-миллиметровый миномет в зоне СВО
Военнослужащий ВС РФ подготавливает 82-миллиметровый миномет в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Военнослужащий ВС РФ подготавливает 82-миллиметровый миномет в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МЕЛИТОПОЛЬ, 11 июл - РИА Новости. Минометный расчет 71-го мотострелкового полка 42-й гвардейской дивизии группировки войск "Днепр" уничтожил расчет автоматического гранатомета MK-19 ВСУ на ореховском направлении в Запорожской области, сообщил журналистам оператор БПЛА, обеспечивавшего разведку цели, с позывным "Каспер".
"На ореховском направлении уничтожили расчет американского гранатомета MK-19 ВСУ ... В данное время (ведется) разведка по воздуху, выявление противников, вскрытие их (позиций) и уничтожение цели через минометы, либо можем отработать сбросами", - рассказал оператор БПЛА.
Боевая работа расчета САУ Гиацинт-С ЦВО по позициям ВСУ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
"Перестали отправлять". Стало известно, что произошло в зоне спецоперации
Вчера, 20:06
По его словам, летом работа по противнику, который занимает участки с лесопосадками, затруднена. "В данное время года это очень сложно, так как все "полки" (лесополосы) заросли, и практически не видно противника", - отметил "Каспер".
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныБезопасностьВооруженные силы РФРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала