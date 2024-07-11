https://ria.ru/20240711/mid-1959005748.html

Размещение США ракет в ФРГ принесет им только проблемы, заявили в МИД

Размещение США ракет в ФРГ принесет им только проблемы, заявили в МИД - РИА Новости, 11.07.2024

Размещение США ракет в ФРГ принесет им только проблемы, заявили в МИД

Решение разместить ракеты США в Германии не укрепит безопасность западной части европейского континента и не принесет Вашингтону и Берлину ничего, кроме новых... РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T15:26

2024-07-11T15:26

2024-07-11T17:55

в мире

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берлин (город)

сша

сергей рябков

договор о рсмд

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Решение разместить ракеты США в Германии не укрепит безопасность западной части европейского континента и не принесет Вашингтону и Берлину ничего, кроме новых проблем, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Это провальная затея, для Вашингтона и Берлина она не принесет ничего, кроме новых проблем. Безопасность западной части европейского континента она не укрепит, а совсем наоборот. Добиться каких-то желательных для наших противников эффектов с точки зрения попытки запугать Москву, что-то нам навязать, продиктовать - никаких таких эффектов заведомо не будет", - сказал Рябков в эфире Первого канала.Он подчеркнул, что Россия продолжит свой курс на отстаивание коренных национальных интересов.Ранее в Пентагоне заявили, что США в 2026 году приступят к размещению в Германии дальнобойных ударных систем, которые значительно превзойдут уже находящиеся в Европе орудия.

https://ria.ru/20240711/germaniya-1958995648.html

вашингтон (штат)

берлин (город)

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в мире, вашингтон (штат), берлин (город), сша, сергей рябков, договор о рсмд