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Размещение США ракет в ФРГ принесет им только проблемы, заявили в МИД - РИА Новости, 11.07.2024
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15:26 11.07.2024 (обновлено: 17:55 11.07.2024)
https://ria.ru/20240711/mid-1959005748.html
Размещение США ракет в ФРГ принесет им только проблемы, заявили в МИД
Размещение США ракет в ФРГ принесет им только проблемы, заявили в МИД - РИА Новости, 11.07.2024
Размещение США ракет в ФРГ принесет им только проблемы, заявили в МИД
Решение разместить ракеты США в Германии не укрепит безопасность западной части европейского континента и не принесет Вашингтону и Берлину ничего, кроме новых... РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T15:26
2024-07-11T17:55
в мире
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берлин (город)
сша
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Решение разместить ракеты США в Германии не укрепит безопасность западной части европейского континента и не принесет Вашингтону и Берлину ничего, кроме новых проблем, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Это провальная затея, для Вашингтона и Берлина она не принесет ничего, кроме новых проблем. Безопасность западной части европейского континента она не укрепит, а совсем наоборот. Добиться каких-то желательных для наших противников эффектов с точки зрения попытки запугать Москву, что-то нам навязать, продиктовать - никаких таких эффектов заведомо не будет", - сказал Рябков в эфире Первого канала.Он подчеркнул, что Россия продолжит свой курс на отстаивание коренных национальных интересов.Ранее в Пентагоне заявили, что США в 2026 году приступят к размещению в Германии дальнобойных ударных систем, которые значительно превзойдут уже находящиеся в Европе орудия.
https://ria.ru/20240711/germaniya-1958995648.html
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в мире, вашингтон (штат), берлин (город), сша, сергей рябков, договор о рсмд
В мире, Вашингтон (штат), Берлин (город), США, Сергей Рябков, Договор о РСМД
Размещение США ракет в ФРГ принесет им только проблемы, заявили в МИД

Рябков: размещение ракет США в Германии не укрепит безопасность Запада

© Фото : U.S. ArmyПуск ракеты ATACMS из РСЗО M142 HIMARS
Пуск ракеты ATACMS из РСЗО M142 HIMARS - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© Фото : U.S. Army
Пуск ракеты ATACMS из РСЗО M142 HIMARS. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Решение разместить ракеты США в Германии не укрепит безопасность западной части европейского континента и не принесет Вашингтону и Берлину ничего, кроме новых проблем, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Это провальная затея, для Вашингтона и Берлина она не принесет ничего, кроме новых проблем. Безопасность западной части европейского континента она не укрепит, а совсем наоборот. Добиться каких-то желательных для наших противников эффектов с точки зрения попытки запугать Москву, что-то нам навязать, продиктовать - никаких таких эффектов заведомо не будет", - сказал Рябков в эфире Первого канала.
Он подчеркнул, что Россия продолжит свой курс на отстаивание коренных национальных интересов.
Ранее в Пентагоне заявили, что США в 2026 году приступят к размещению в Германии дальнобойных ударных систем, которые значительно превзойдут уже находящиеся в Европе орудия.
Лидер партии Альтернатива для Германии (АдГ) Тино Хрупалла - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
Лидер АдГ отреагировал на решение США разместить дальнобойное оружие в ФРГ
Вчера, 15:03
 
В миреВашингтон (штат)Берлин (город)СШАСергей РябковДоговор о РСМД
 
 
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