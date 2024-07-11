https://ria.ru/20240711/medvedev-1959037166.html

Медведев провел совещание по производству взрывчатых веществ

Медведев провел совещание по производству взрывчатых веществ - РИА Новости, 11.07.2024

Медведев провел совещание по производству взрывчатых веществ

Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев провел совещание о задачах в области производства порохов, твердого ракетного топлива и спецхимиии на площадке ФГУП... РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T16:56

2024-07-11T16:56

2024-07-11T18:01

дмитрий медведев

россия

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев провел совещание о задачах в области производства порохов, твердого ракетного топлива и спецхимиии на площадке ФГУП "Федеральный Центр Двойных Технологий "Союз"."Сегодня поговорим о наращивании объемов производства порохов, твердого ракетного топлива и взрывчатых веществ. Сегодня поговорим о спецхимии, вернемся к этой теме, поскольку мы к ней с вами неоднократно обращались", - сказал он.

https://radiosputnik.ru/20240711/oruzhie-1959023662.html

россия

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дмитрий медведев, россия