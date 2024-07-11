Медведев провел совещание по производству взрывчатых веществ
Медведев провел совещание по производству порохов, ракетного топлива и спецхимии
© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев и генеральный директор ФГУП "Федеральный центр двойных технологий "Союз" Юрий Милехин во время посещения предприятия. 11 июля 2024
Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев и генеральный директор ФГУП "Федеральный центр двойных технологий "Союз" Юрий Милехин во время посещения предприятия. 11 июля 2024
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев провел совещание о задачах в области производства порохов, твердого ракетного топлива и спецхимиии на площадке ФГУП "Федеральный Центр Двойных Технологий "Союз".
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"Сегодня поговорим о наращивании объемов производства порохов, твердого ракетного топлива и взрывчатых веществ. Сегодня поговорим о спецхимии, вернемся к этой теме, поскольку мы к ней с вами неоднократно обращались", - сказал он.