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Медведев провел совещание по производству взрывчатых веществ - РИА Новости, 11.07.2024
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16:56 11.07.2024 (обновлено: 18:01 11.07.2024)
https://ria.ru/20240711/medvedev-1959037166.html
Медведев провел совещание по производству взрывчатых веществ
Медведев провел совещание по производству взрывчатых веществ - РИА Новости, 11.07.2024
Медведев провел совещание по производству взрывчатых веществ
Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев провел совещание о задачах в области производства порохов, твердого ракетного топлива и спецхимиии на площадке ФГУП... РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T16:56
2024-07-11T18:01
дмитрий медведев
россия
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев провел совещание о задачах в области производства порохов, твердого ракетного топлива и спецхимиии на площадке ФГУП "Федеральный Центр Двойных Технологий "Союз"."Сегодня поговорим о наращивании объемов производства порохов, твердого ракетного топлива и взрывчатых веществ. Сегодня поговорим о спецхимии, вернемся к этой теме, поскольку мы к ней с вами неоднократно обращались", - сказал он.
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дмитрий медведев, россия
Дмитрий Медведев, Россия
Медведев провел совещание по производству взрывчатых веществ

Медведев провел совещание по производству порохов, ракетного топлива и спецхимии

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев и генеральный директор ФГУП "Федеральный центр двойных технологий "Союз" Юрий Милехин во время посещения предприятия. 11 июля 2024
Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев и генеральный директор ФГУП Федеральный центр двойных технологий Союз Юрий Милехин во время посещения предприятия. 11 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев и генеральный директор ФГУП "Федеральный центр двойных технологий "Союз" Юрий Милехин во время посещения предприятия. 11 июля 2024
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев провел совещание о задачах в области производства порохов, твердого ракетного топлива и спецхимиии на площадке ФГУП "Федеральный Центр Двойных Технологий "Союз".
«
"Сегодня поговорим о наращивании объемов производства порохов, твердого ракетного топлива и взрывчатых веществ. Сегодня поговорим о спецхимии, вернемся к этой теме, поскольку мы к ней с вами неоднократно обращались", - сказал он.
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