https://ria.ru/20240711/mchs-1958891924.html

Площадь пожара в Химках увеличилась до двух тысяч квадратных метров

Площадь пожара в Химках увеличилась до двух тысяч квадратных метров - РИА Новости, 11.07.2024

Площадь пожара в Химках увеличилась до двух тысяч квадратных метров

Площадь пожара в цеху по производству керамических плит в подмосковных Химках выросла до двух тысяч квадратных метров, сообщило МЧС в Telegram-канале. РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T09:10

2024-07-11T09:10

2024-07-11T10:09

происшествия

химки

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Площадь пожара в цеху по производству керамических плит в подмосковных Химках выросла до двух тысяч квадратных метров, сообщило МЧС в Telegram-канале."В Химках площадь пожара увеличилась до двух тысяч квадратных метров. Обрушилась кровля на 80 квадратных метрах", — говорится в посте.Кроме того, в здании хранятся 30 газовых баллонов. Пока что пожарным удалось вынести десять из них.Информации о пострадавших не поступало, отметили в подмосковной прокуратуре.О возгорании кровли цеха в микрорайоне Сходня, на улице Некрасова, дом 2, стало известно в 07:13 мск. Первоначально площадь пожара составляла 80 квадратных метров.На месте работают более 50 спасателей и 18 единиц техники.

https://ria.ru/20240710/pozhar-1958791864.html

химки

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происшествия, химки, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)