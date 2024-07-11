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Площадь пожара в Химках увеличилась до двух тысяч квадратных метров
Площадь пожара в Химках увеличилась до двух тысяч квадратных метров - РИА Новости, 11.07.2024
Площадь пожара в Химках увеличилась до двух тысяч квадратных метров
Площадь пожара в цеху по производству керамических плит в подмосковных Химках выросла до двух тысяч квадратных метров, сообщило МЧС в Telegram-канале. РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T09:10
2024-07-11T09:10
2024-07-11T10:09
происшествия
химки
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Площадь пожара в цеху по производству керамических плит в подмосковных Химках выросла до двух тысяч квадратных метров, сообщило МЧС в Telegram-канале."В Химках площадь пожара увеличилась до двух тысяч квадратных метров. Обрушилась кровля на 80 квадратных метрах", — говорится в посте.Кроме того, в здании хранятся 30 газовых баллонов. Пока что пожарным удалось вынести десять из них.Информации о пострадавших не поступало, отметили в подмосковной прокуратуре.О возгорании кровли цеха в микрорайоне Сходня, на улице Некрасова, дом 2, стало известно в 07:13 мск. Первоначально площадь пожара составляла 80 квадратных метров.На месте работают более 50 спасателей и 18 единиц техники.
https://ria.ru/20240710/pozhar-1958791864.html
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РИА Новости
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происшествия, химки, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Химки, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Площадь пожара в Химках увеличилась до двух тысяч квадратных метров
МЧС: в горящем здании в Химках на 80 "квадратах" обрушилась кровля