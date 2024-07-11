https://ria.ru/20240711/mask-1958950722.html

Маск сделал заявление о будущем человечества

Маск сделал заявление о будущем человечества - РИА Новости, 11.07.2024

Маск сделал заявление о будущем человечества

Компьютеры определяют будущее человечества, так будет и в дальнейшем, считает американский предприниматель и миллиардер Илон Маск. РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T13:01

2024-07-11T13:01

2024-07-11T13:07

в мире

технологии

илон маск

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Компьютеры определяют будущее человечества, так будет и в дальнейшем, считает американский предприниматель и миллиардер Илон Маск. "Компьютеры будут управлять будущим... они уже это делают", - написал Маск на своей странице в соцсети X.Ранее американский предприниматель Илон Маск заявил, что в будущем роботы и искусственный интеллект (ИИ) смогут предоставлять человеку любые товары и услуги, а работа для людей станет хобби. Маск также неоднократно высказывался об угрозах развития технологий искусственного интеллекта. В частности, в апреле Маск предупредил об опасности обучения искусственного интеллекта политкорректности, указав, что подобный ИИ вместо генерации толерантных изображений мог бы "воплотить их в реальность, вероятно, чтобы убить миллионы людей и достичь целей разнообразия".

https://ria.ru/20240617/mask-1953311521.html

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в мире, технологии, илон маск