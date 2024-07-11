https://ria.ru/20240711/makron-1958926550.html

Президент Литвы выступил с откровенным признанием по Украине

Президент Литвы выступил с откровенным признанием по Украине - РИА Новости, 11.07.2024

Президент Литвы выступил с откровенным признанием по Украине

План президента Франции Эммануэля Макрона по отправке инструкторов на Украину фактически провалился, заявил в интервью Bloomberg президент Литвы Гитанас... РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T11:43

2024-07-11T11:43

2024-07-11T22:30

специальная военная операция на украине

в мире

украина

гитанас науседа

франция

эммануэль макрон

литва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0a/1920574470_0:106:3264:1942_1920x0_80_0_0_32c6d10a83158132c95a00882c19d1a2.jpg

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. План президента Франции Эммануэля Макрона по отправке инструкторов на Украину фактически провалился, заявил в интервью Bloomberg президент Литвы Гитанас Науседа. "Науседа заявил, что план не получил широкой поддержки и без консенсуса "идея, скорее всего, останется нерешенной и повиснет в воздухе", — говорится в публикации. Он добавил, что ЕС не видит, чтобы Макрон предпринял дальнейшие шаги для решения этой проблемы. Вместе с тем неназванный французский чиновник сообщил, что план по отправке инструкторов остается в силе и последнее слово остается за президентом Франции, говорится в статье.Макрон в начале мая заявил, что не исключает возможности отправки войск на Украину, если Россия прорвет линии фронта и будет просьба со стороны Украины.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что у любых инструкторов, ведущих подготовку украинских военных, нет никакого иммунитета. Глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что французские инструктора, которых могут отправить на Украину, — законная цель для российских Вооруженных сил.

https://ria.ru/20240711/zelenskiy-1958903867.html

https://ria.ru/20240711/rossiya-1958894085.html

украина

франция

литва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, гитанас науседа, франция, эммануэль макрон, литва