Рейтинг@Mail.ru
Президент Литвы выступил с откровенным признанием по Украине - РИА Новости, 11.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:43 11.07.2024 (обновлено: 22:30 11.07.2024)
https://ria.ru/20240711/makron-1958926550.html
Президент Литвы выступил с откровенным признанием по Украине
Президент Литвы выступил с откровенным признанием по Украине - РИА Новости, 11.07.2024
Президент Литвы выступил с откровенным признанием по Украине
План президента Франции Эммануэля Макрона по отправке инструкторов на Украину фактически провалился, заявил в интервью Bloomberg президент Литвы Гитанас... РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T11:43
2024-07-11T22:30
специальная военная операция на украине
в мире
украина
гитанас науседа
франция
эммануэль макрон
литва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0a/1920574470_0:106:3264:1942_1920x0_80_0_0_32c6d10a83158132c95a00882c19d1a2.jpg
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. План президента Франции Эммануэля Макрона по отправке инструкторов на Украину фактически провалился, заявил в интервью Bloomberg президент Литвы Гитанас Науседа. "Науседа заявил, что план не получил широкой поддержки и без консенсуса "идея, скорее всего, останется нерешенной и повиснет в воздухе", — говорится в публикации. Он добавил, что ЕС не видит, чтобы Макрон предпринял дальнейшие шаги для решения этой проблемы. Вместе с тем неназванный французский чиновник сообщил, что план по отправке инструкторов остается в силе и последнее слово остается за президентом Франции, говорится в статье.Макрон в начале мая заявил, что не исключает возможности отправки войск на Украину, если Россия прорвет линии фронта и будет просьба со стороны Украины.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что у любых инструкторов, ведущих подготовку украинских военных, нет никакого иммунитета. Глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что французские инструктора, которых могут отправить на Украину, — законная цель для российских Вооруженных сил.
https://ria.ru/20240711/zelenskiy-1958903867.html
https://ria.ru/20240711/rossiya-1958894085.html
украина
франция
литва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0a/1920574470_267:0:2998:2048_1920x0_80_0_0_da38e27793adea83a0156fa75356dc9e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, гитанас науседа, франция, эммануэль макрон, литва
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Гитанас Науседа, Франция, Эммануэль Макрон, Литва
Президент Литвы выступил с откровенным признанием по Украине

Науседа заявил о провале плана Макрона по отправке инструкторов на Украину

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Литвы Гитанас Науседа
Президент Литвы Гитанас Науседа - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Президент Литвы Гитанас Науседа. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. План президента Франции Эммануэля Макрона по отправке инструкторов на Украину фактически провалился, заявил в интервью Bloomberg президент Литвы Гитанас Науседа.

"Науседа заявил, что план не получил широкой поддержки и без консенсуса "идея, скорее всего, останется нерешенной и повиснет в воздухе", — говорится в публикации.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
Зеленский обратился к Байдену с дерзким требованием по России, пишут СМИ
Вчера, 10:13
Он добавил, что ЕС не видит, чтобы Макрон предпринял дальнейшие шаги для решения этой проблемы.

Вместе с тем неназванный французский чиновник сообщил, что план по отправке инструкторов остается в силе и последнее слово остается за президентом Франции, говорится в статье.

Макрон в начале мая заявил, что не исключает возможности отправки войск на Украину, если Россия прорвет линии фронта и будет просьба со стороны Украины.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что у любых инструкторов, ведущих подготовку украинских военных, нет никакого иммунитета. Глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что французские инструктора, которых могут отправить на Украину, — законная цель для российских Вооруженных сил.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
В Британии раскрыли, какой жесткий сигнал Россия послала Стармеру
Вчера, 09:17
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаГитанас НауседаФранцияЭммануэль МакронЛитва
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала