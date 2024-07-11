Президент Литвы выступил с откровенным признанием по Украине
Науседа заявил о провале плана Макрона по отправке инструкторов на Украину
Президент Литвы Гитанас Науседа. Архивное фото
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. План президента Франции Эммануэля Макрона по отправке инструкторов на Украину фактически провалился, заявил в интервью Bloomberg президент Литвы Гитанас Науседа.
"Науседа заявил, что план не получил широкой поддержки и без консенсуса "идея, скорее всего, останется нерешенной и повиснет в воздухе", — говорится в публикации.
"Науседа заявил, что план не получил широкой поддержки и без консенсуса "идея, скорее всего, останется нерешенной и повиснет в воздухе", — говорится в публикации.
Он добавил, что ЕС не видит, чтобы Макрон предпринял дальнейшие шаги для решения этой проблемы.
Вместе с тем неназванный французский чиновник сообщил, что план по отправке инструкторов остается в силе и последнее слово остается за президентом Франции, говорится в статье.
Макрон в начале мая заявил, что не исключает возможности отправки войск на Украину, если Россия прорвет линии фронта и будет просьба со стороны Украины.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что у любых инструкторов, ведущих подготовку украинских военных, нет никакого иммунитета. Глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что французские инструктора, которых могут отправить на Украину, — законная цель для российских Вооруженных сил.
Вместе с тем неназванный французский чиновник сообщил, что план по отправке инструкторов остается в силе и последнее слово остается за президентом Франции, говорится в статье.
Макрон в начале мая заявил, что не исключает возможности отправки войск на Украину, если Россия прорвет линии фронта и будет просьба со стороны Украины.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что у любых инструкторов, ведущих подготовку украинских военных, нет никакого иммунитета. Глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что французские инструктора, которых могут отправить на Украину, — законная цель для российских Вооруженных сил.