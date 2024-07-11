Страны ЕС могут обсудить "нарушения" со стороны Венгрии, пишут СМИ
Financial Times: лидеры ЕС могут обсудить "нарушения правил" со стороны Венгрии
Флаги стран-участниц саммита ЕС в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Лидеры стран Евросоюза могут провести специальную встречу для обсуждения якобы "нарушений правил" со стороны Венгрии на фоне визита премьера страны Виктора Орбана в Москву, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники.
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"Было предложено созвать специальную встречу министров по делам ЕС, посвящённую исключительно нарушениям со стороны Венгрии", - говорится в сообщении.
Как сообщили газете источники, в кулуарах саммита НАТО в Вашингтоне лидеры ЕС также обсуждали написание совместного письма Орбану, в котором они могли бы выразить своё возмущение и потребовать от него прекратить свои "несанкционированные" внешнеполитические поездки.
AFP со ссылкой на дипломатические источники в среду передавало, что большинство стран Евросоюза выразили резкое недовольство председательством Венгрии в Совете ЕС из-за недавних визитов Орбана в Россию и Китай. Издание Politico со ссылкой на двух дипломатов ЕС в четверг сообщало, что страны Евросоюза рассматривают меры наказания для Венгрии, пригрозив ей "практическими последствиями", на фоне недовольства визитами Орбана в Москву и Пекин.
Премьер Венгрии 5 июля с делегацией прибыл в Москву и провел встречу с президентом России Владимиром Путиным. Визит в Москву он назвал следующим этапом мирной миссии, началом которой была поездка в Киев 2 июля. Орбан заявил, что намерен вскоре провести несколько таких же неожиданных встреч. В понедельник венгерский лидер побывал в Пекине, где заявил, что Будапешт выступает против конфронтации с Китаем и за сотрудничество ЕС и КНР. После Пекина Орбан отправился в Вашингтон на саммит НАТО. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что премьер Венгрии показал свою политическую волю на диалог, Москва считает это весьма позитивным и полезным.