https://ria.ru/20240711/lidery-1958929128.html

Страны ЕС могут обсудить "нарушения" со стороны Венгрии, пишут СМИ

Страны ЕС могут обсудить "нарушения" со стороны Венгрии, пишут СМИ - РИА Новости, 11.07.2024

Страны ЕС могут обсудить "нарушения" со стороны Венгрии, пишут СМИ

Лидеры стран Евросоюза могут провести специальную встречу для обсуждения якобы "нарушений правил" со стороны Венгрии на фоне визита премьера страны Виктора... РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T11:52

2024-07-11T11:52

2024-07-11T11:52

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Лидеры стран Евросоюза могут провести специальную встречу для обсуждения якобы "нарушений правил" со стороны Венгрии на фоне визита премьера страны Виктора Орбана в Москву, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники. "Было предложено созвать специальную встречу министров по делам ЕС, посвящённую исключительно нарушениям со стороны Венгрии", - говорится в сообщении.Как сообщили газете источники, в кулуарах саммита НАТО в Вашингтоне лидеры ЕС также обсуждали написание совместного письма Орбану, в котором они могли бы выразить своё возмущение и потребовать от него прекратить свои "несанкционированные" внешнеполитические поездки. AFP со ссылкой на дипломатические источники в среду передавало, что большинство стран Евросоюза выразили резкое недовольство председательством Венгрии в Совете ЕС из-за недавних визитов Орбана в Россию и Китай. Издание Politico со ссылкой на двух дипломатов ЕС в четверг сообщало, что страны Евросоюза рассматривают меры наказания для Венгрии, пригрозив ей "практическими последствиями", на фоне недовольства визитами Орбана в Москву и Пекин. Премьер Венгрии 5 июля с делегацией прибыл в Москву и провел встречу с президентом России Владимиром Путиным. Визит в Москву он назвал следующим этапом мирной миссии, началом которой была поездка в Киев 2 июля. Орбан заявил, что намерен вскоре провести несколько таких же неожиданных встреч. В понедельник венгерский лидер побывал в Пекине, где заявил, что Будапешт выступает против конфронтации с Китаем и за сотрудничество ЕС и КНР. После Пекина Орбан отправился в Вашингтон на саммит НАТО. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что премьер Венгрии показал свою политическую волю на диалог, Москва считает это весьма позитивным и полезным.

https://ria.ru/20240711/evrosojuz-1958903988.html

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