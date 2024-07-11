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Синоптики рассказали, когда закончится купальный сезон в Центральной России
Синоптики рассказали, когда закончится купальный сезон в Центральной России - РИА Новости, 11.07.2024
Синоптики рассказали, когда закончится купальный сезон в Центральной России
Жаркое и теплое лето с купальным сезоном в Центральной России останется всего на три недели, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T22:24
2024-07-11T22:24
2024-07-11T22:24
общество
евгений тишковец
россия
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Жаркое и теплое лето с купальным сезоном в Центральной России останется всего на три недели, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "Предварительно можно сказать, что жаркого и теплого лета с купальным сезоном в Центральной России осталось всего-то на три недели", — рассказал Тишковец. Синоптик отметил, что с наступлением заключительной декады июля жара сбавит обороты и температурный фон вернется в положенное в середине лета климатическое русло – около плюс 25 градусов, тем самым подготавливая атмосферу к мягкой передаче эстафеты августу. Он, по долгосрочным прогнозам, ожидается весьма умеренным – в рамках нормы, которая для заключительного месяца сезона составляет уже не более плюс 21 - плюс 22 градусов. "Этот прогноз подтверждает и метеостатистика, согласно которой, если июнь и июль выдаются теплее нормы, то с вероятностью не ниже 80% август будет скупой на летний зной", - подчеркнул Тишковец.
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общество, евгений тишковец, россия
Общество, Евгений Тишковец, Россия
Синоптики рассказали, когда закончится купальный сезон в Центральной России
Синоптик Тишковец: жаркое лето с купальным сезоном останется в РФ на 3 недели
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Жаркое и теплое лето с купальным сезоном в Центральной России останется всего на три недели, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Предварительно можно сказать, что жаркого и теплого лета с купальным сезоном в Центральной России осталось всего-то на три недели", — рассказал Тишковец.
Синоптик отметил, что с наступлением заключительной декады июля жара сбавит обороты и температурный фон вернется в положенное в середине лета климатическое русло – около плюс 25 градусов, тем самым подготавливая атмосферу к мягкой передаче эстафеты августу. Он, по долгосрочным прогнозам, ожидается весьма умеренным – в рамках нормы, которая для заключительного месяца сезона составляет уже не более плюс 21 - плюс 22 градусов.
"Этот прогноз подтверждает и метеостатистика, согласно которой, если июнь и июль выдаются теплее нормы, то с вероятностью не ниже 80% август будет скупой на летний зной", - подчеркнул Тишковец.