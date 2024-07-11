https://ria.ru/20240711/ledokoly-1959042525.html
США, Финляндия и Канада договорились о сотрудничестве в создании ледоколов
США, Финляндия и Канада договорились о сотрудничестве в создании ледоколов - РИА Новости, 11.07.2024
США, Финляндия и Канада договорились о сотрудничестве в создании ледоколов
США, Финляндия и Канада договорились объединить усилия в строительстве ледокольного флота в попытке догнать Россию и Китай, сообщил заместитель советника... РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T17:12
2024-07-11T17:12
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ВАШИНГТОН, 11 июл – РИА Новости. США, Финляндия и Канада договорились объединить усилия в строительстве ледокольного флота в попытке догнать Россию и Китай, сообщил заместитель советника американского лидера по национальной безопасности Далип Сингх. Он предупредил, что без договоренностей, о которых будет официально объявлено "на полях" вашингтонского саммита НАТО, западные союзники рискуют уступить противникам первенство в "технологичной области, имеющей большое геостратегическое значение", вместе с заказами на ледоколы со стороны третьих стран, заинтересованных в их приобретении. "Лидеры США, Финляндии и Канады – президент (Джо) Байден, президент (Александер) Стубб и премьер-министр (Джастин) Трюдо – объявят о намерении сформировать трехсторонний механизм сотрудничества в производстве ледоколов", - сказал журналистам заместитель советника президента США по национальной безопасности Далип Сингх. Договоренности предполагают обмен информацией, взаимодействие в подготовке рабочей силы и предложение союзникам и партнерам закупать ледоколы на американских, финских или канадских верфях, которые будут объединены в подобие консорциума. "У нас будет по существу консорциум судостроительных верфей во всех трех странах. Идея в том, чтобы консолидировать спрос от правительств и партнеров всего мира с тем, чтобы иметь стабильный портфель заказов. А когда есть стабильный пакет заказов и достаточно сильный спрос, то, мы думаем, придут инвестиции и создадут желаемые компетенции", - пояснил высокопоставленный источник в Белом доме. К концу года союзники планируют подписать формальный меморандум о взаимопонимании, после чего начнется реализация соглашения. "Мы рассмотрим возможность пригласить других союзников и партнеров в "Ледяной пакт", - сказал Сингх.
https://ria.ru/20240711/nato-1958935119.html
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сша, финляндия, канада, далип сингх, нато, в мире
США, Финляндия, Канада, Далип Сингх, НАТО, В мире
США, Финляндия и Канада договорились о сотрудничестве в создании ледоколов
Сингх: США, Финляндия и Канада договорились о кооперации в создании ледоколов
ВАШИНГТОН, 11 июл – РИА Новости. США, Финляндия и Канада договорились объединить усилия в строительстве ледокольного флота в попытке догнать Россию и Китай, сообщил заместитель советника американского лидера по национальной безопасности Далип Сингх.
Он предупредил, что без договоренностей, о которых будет официально объявлено "на полях" вашингтонского саммита НАТО
, западные союзники рискуют уступить противникам первенство в "технологичной области, имеющей большое геостратегическое значение", вместе с заказами на ледоколы со стороны третьих стран, заинтересованных в их приобретении.
"Лидеры США, Финляндии и Канады – президент (Джо) Байден, президент (Александер) Стубб и премьер-министр (Джастин) Трюдо – объявят о намерении сформировать трехсторонний механизм сотрудничества в производстве ледоколов", - сказал журналистам заместитель советника президента США по национальной безопасности Далип Сингх.
Договоренности предполагают обмен информацией, взаимодействие в подготовке рабочей силы и предложение союзникам и партнерам закупать ледоколы на американских, финских или канадских верфях, которые будут объединены в подобие консорциума.
"У нас будет по существу консорциум судостроительных верфей во всех трех странах. Идея в том, чтобы консолидировать спрос от правительств и партнеров всего мира с тем, чтобы иметь стабильный портфель заказов. А когда есть стабильный пакет заказов и достаточно сильный спрос, то, мы думаем, придут инвестиции и создадут желаемые компетенции", - пояснил высокопоставленный источник в Белом доме.
К концу года союзники планируют подписать формальный меморандум о взаимопонимании, после чего начнется реализация соглашения.
"Мы рассмотрим возможность пригласить других союзников и партнеров в "Ледяной пакт", - сказал Сингх.