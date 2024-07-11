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В лагере в Башкирии детей недокармливали и не лечили, СК завел дело
В лагере в Башкирии детей недокармливали и не лечили, СК завел дело - РИА Новости, 11.07.2024
В лагере в Башкирии детей недокармливали и не лечили, СК завел дело
Следователи Башкирии возбудили уголовное дело по факту ненадлежащих условий нахождения несовершеннолетних в детском лагере, где подростки дрались, а их... РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T21:41
2024-07-11T21:41
2024-07-11T21:41
происшествия
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республика башкортостан
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УФА, 11 июл — РИА Новости. Следователи Башкирии возбудили уголовное дело по факту ненадлежащих условий нахождения несовершеннолетних в детском лагере, где подростки дрались, а их недокармливали и не лечили, сообщает СУСК РФ по региону. Белорецким межрайонным следственным отделом СУСК России по Республике Башкортостан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), по сообщению из средств массовой информации о ненадлежащих условиях проживания и принятия мер безопасности в одном из детских оздоровительных лагерей Абзелиловского района, информирует ведомство. "Как сообщается, в лагере неоднократно происходили драки между несовершеннолетними, в результате которых дети получали телесные повреждения, имело место ненадлежащее медицинское обслуживание, недостаточное питание и задержка подвоза воды", - говорится в сообщении. В ходе расследования действиям руководства и работников лагеря будет дана правовая оценка, отметили в СУСК РФ по Башкирии.
https://ria.ru/20231204/prigovor-1913704773.html
россия
республика башкортостан
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происшествия, россия, республика башкортостан, абзелиловский район
Происшествия, Россия, Республика Башкортостан, Абзелиловский район
В лагере в Башкирии детей недокармливали и не лечили, СК завел дело
В лагере в Башкирии детей недокармливали и не лечили, СК завел дело после драки