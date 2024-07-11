Рейтинг@Mail.ru
В Туве приостановили работу лагеря, где отравились 47 человек - РИА Новости, 11.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:20 11.07.2024
https://ria.ru/20240711/lager-1958894610.html
В Туве приостановили работу лагеря, где отравились 47 человек
В Туве приостановили работу лагеря, где отравились 47 человек - РИА Новости, 11.07.2024
В Туве приостановили работу лагеря, где отравились 47 человек
Суд в Туве приостановил на 12 суток деятельность лагеря "Чагытай", где отравились 47 человек, сообщает Роспотребнадзор республики. РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T09:20
2024-07-11T09:20
происшествия
республика тыва
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/18/1834036932_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c5ecb86778afae17241a75743980d501.jpg
КЕМЕРОВО, 11 июл – РИА Новости. Суд в Туве приостановил на 12 суток деятельность лагеря "Чагытай", где отравились 47 человек, сообщает Роспотребнадзор республики. Во вторник минздрав региона сообщил, что 31 ребенок в возрасте от 10 до 17 лет поступил с высокой температурой в инфекционную больницу Тывы после закрытия смены в детском лагере "Чагытай". Председатель СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после отравления детей. Позже глава ведомства Анатолий Югай сообщил, что число госпитализированных после отравления в детском лагере выросло до 47. Предварительное эпидраследование выявило, что отравившиеся употребляли не разрешенные для детей продукты: шашлык, шаурму, чипсы, колу. "По постановлению Тандинского районного суда от 10 июля 2024 года приостановлена деятельность оздоровительного лагеря "Чагытай" по материалам Управления Роспотребнадзора по Республике Тыва на 12 суток. Срок исчисляется с даты фактического приостановления деятельности лагеря - с 09 июля", – говорится в сообщении. Отмечается, что Роспотребнадзор республики продолжает эпидемиологическое расследование по факту отравления детей, отдыхавших в указанном лагере.
https://ria.ru/20240617/otravleniya-1953425154.html
республика тыва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/18/1834036932_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8b3d45ab1049d9c6a481d01ff81f8634.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, республика тыва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Республика Тыва, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В Туве приостановили работу лагеря, где отравились 47 человек

Суд в Туве приостановил работу лагеря "Чагытай", где отравились 47 человек

© РИА Новости / Павел ЛисицынАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
Автомобили скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
КЕМЕРОВО, 11 июл – РИА Новости. Суд в Туве приостановил на 12 суток деятельность лагеря "Чагытай", где отравились 47 человек, сообщает Роспотребнадзор республики.
Во вторник минздрав региона сообщил, что 31 ребенок в возрасте от 10 до 17 лет поступил с высокой температурой в инфекционную больницу Тывы после закрытия смены в детском лагере "Чагытай". Председатель СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после отравления детей. Позже глава ведомства Анатолий Югай сообщил, что число госпитализированных после отравления в детском лагере выросло до 47.
Предварительное эпидраследование выявило, что отравившиеся употребляли не разрешенные для детей продукты: шашлык, шаурму, чипсы, колу.
«
"По постановлению Тандинского районного суда от 10 июля 2024 года приостановлена деятельность оздоровительного лагеря "Чагытай" по материалам Управления Роспотребнадзора по Республике Тыва на 12 суток. Срок исчисляется с даты фактического приостановления деятельности лагеря - с 09 июля", – говорится в сообщении.
Отмечается, что Роспотребнадзор республики продолжает эпидемиологическое расследование по факту отравления детей, отдыхавших в указанном лагере.
Сотрудница инфекционной больницы - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
Случаи массовых пищевых отравлений в России в 2024 году
17 июня, 14:56
 
ПроисшествияРеспублика ТываФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала