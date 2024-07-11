https://ria.ru/20240711/lager-1958894610.html

В Туве приостановили работу лагеря, где отравились 47 человек

В Туве приостановили работу лагеря, где отравились 47 человек - РИА Новости, 11.07.2024

В Туве приостановили работу лагеря, где отравились 47 человек

Суд в Туве приостановил на 12 суток деятельность лагеря "Чагытай", где отравились 47 человек, сообщает Роспотребнадзор республики. РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T09:20

2024-07-11T09:20

2024-07-11T09:20

происшествия

республика тыва

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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КЕМЕРОВО, 11 июл – РИА Новости. Суд в Туве приостановил на 12 суток деятельность лагеря "Чагытай", где отравились 47 человек, сообщает Роспотребнадзор республики. Во вторник минздрав региона сообщил, что 31 ребенок в возрасте от 10 до 17 лет поступил с высокой температурой в инфекционную больницу Тывы после закрытия смены в детском лагере "Чагытай". Председатель СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после отравления детей. Позже глава ведомства Анатолий Югай сообщил, что число госпитализированных после отравления в детском лагере выросло до 47. Предварительное эпидраследование выявило, что отравившиеся употребляли не разрешенные для детей продукты: шашлык, шаурму, чипсы, колу. "По постановлению Тандинского районного суда от 10 июля 2024 года приостановлена деятельность оздоровительного лагеря "Чагытай" по материалам Управления Роспотребнадзора по Республике Тыва на 12 суток. Срок исчисляется с даты фактического приостановления деятельности лагеря - с 09 июля", – говорится в сообщении. Отмечается, что Роспотребнадзор республики продолжает эпидемиологическое расследование по факту отравления детей, отдыхавших в указанном лагере.

https://ria.ru/20240617/otravleniya-1953425154.html

республика тыва

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происшествия, республика тыва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)