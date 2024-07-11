https://ria.ru/20240711/kurs-1958905917.html

Юань в начале торгов вырос против рубля

Юань в начале торгов вырос против рубля - РИА Новости, 11.07.2024

Юань в начале торгов вырос против рубля

Курс рубля снижается в начале торгов против юаня: курс китайской валюты растет до 12 рублей, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T10:26

2024-07-11T10:26

2024-07-11T10:26

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

московская биржа

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Курс рубля снижается в начале торгов против юаня: курс китайской валюты растет до 12 рублей, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 10.11 мск повышается на 2 копейки, до 12 рублей.

https://ria.ru/20240711/nalog-1958870667.html

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экономика, московская биржа