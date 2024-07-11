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Юань в начале торгов вырос против рубля
Юань в начале торгов вырос против рубля - РИА Новости, 11.07.2024
Юань в начале торгов вырос против рубля
Курс рубля снижается в начале торгов против юаня: курс китайской валюты растет до 12 рублей, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T10:26
2024-07-11T10:26
2024-07-11T10:26
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
московская биржа
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Курс рубля снижается в начале торгов против юаня: курс китайской валюты растет до 12 рублей, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 10.11 мск повышается на 2 копейки, до 12 рублей.
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экономика, московская биржа
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Московская биржа
Юань в начале торгов вырос против рубля
Мосбиржа: курс юаня в начале торгов вырос до 12 рублей