В Крыму назвали декларацию НАТО четким сигналом для России
Глава крымской миссии Смирнов назвал декларацию НАТО сигналом для России
© AP Photo / Evan VucciОткрытие саммита НАТО в Вашингтоне. 10 июля 2024
© AP Photo / Evan Vucci
Открытие саммита НАТО в Вашингтоне. 10 июля 2024
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости. Председатель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов назвал декларацию саммита НАТО четким сигналом для России о том, что любые переговоры по Украине могут основываться только на условиях РФ.
НАТО потребовала от всего мира не оказывать поддержки России в рамках украинского конфликта, следует из совместной декларации, принятой по итогам саммита альянса в Вашингтоне. Документ также содержит пункт о будущем Украины в альянсе. В нем говорится, что страны НАТО намерены продолжать поддерживать Киев на его необратимом пути к полной евроатлантической интеграции, что подразумевает членство в организации. В альянсе также выступили за расширение влияния на Балканах и Черном море.
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"Декларация НАТО дает для России четкий сигнал о том, что любые переговоры по Украине могут основываться только на российских условиях, где демилитаризация и внеблоковый статус Киева являются одними из главных пунктов", - сказал Смирнов РИА Новости.
По его словам, планы НАТО, в том числе по расширению влияния на Балканах и Черном море, - это очередная истерия, навязанная коллективному Западу "вашингтонскими кукловодами", которая скатывает мир к глобальному конфликту. Первым из-за него, добавил Смирнов, пострадает сам Запад, поскольку является ближайшим к России источником агрессии.
Президент РФ Владимир Путин отмечал, что возможное членство Украины в НАТО - это угроза для безопасности России. Он подчеркивал, что риск вступления Киева в альянс стал одной из причин начала специальной военной операции.