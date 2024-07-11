https://ria.ru/20240711/krym-1958915278.html

В Крыму назвали декларацию НАТО четким сигналом для России

В Крыму назвали декларацию НАТО четким сигналом для России - РИА Новости, 11.07.2024

В Крыму назвали декларацию НАТО четким сигналом для России

Председатель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов назвал декларацию саммита НАТО четким сигналом для России о том, что любые переговоры по Украине могут РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T11:07

2024-07-11T11:07

2024-07-11T14:52

в мире

россия

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заур смирнов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости. Председатель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов назвал декларацию саммита НАТО четким сигналом для России о том, что любые переговоры по Украине могут основываться только на условиях РФ. НАТО потребовала от всего мира не оказывать поддержки России в рамках украинского конфликта, следует из совместной декларации, принятой по итогам саммита альянса в Вашингтоне. Документ также содержит пункт о будущем Украины в альянсе. В нем говорится, что страны НАТО намерены продолжать поддерживать Киев на его необратимом пути к полной евроатлантической интеграции, что подразумевает членство в организации. В альянсе также выступили за расширение влияния на Балканах и Черном море. "Декларация НАТО дает для России четкий сигнал о том, что любые переговоры по Украине могут основываться только на российских условиях, где демилитаризация и внеблоковый статус Киева являются одними из главных пунктов", - сказал Смирнов РИА Новости. По его словам, планы НАТО, в том числе по расширению влияния на Балканах и Черном море, - это очередная истерия, навязанная коллективному Западу "вашингтонскими кукловодами", которая скатывает мир к глобальному конфликту. Первым из-за него, добавил Смирнов, пострадает сам Запад, поскольку является ближайшим к России источником агрессии. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что возможное членство Украины в НАТО - это угроза для безопасности России. Он подчеркивал, что риск вступления Киева в альянс стал одной из причин начала специальной военной операции.

https://ria.ru/20240708/uyazvimost-1958047251.html

https://ria.ru/20240711/nato-1958756227.html

россия

балканы

черное море

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в мире, россия, балканы, черное море, заур смирнов, нато