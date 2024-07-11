https://ria.ru/20240711/kredity-1959015397.html
В РФ 38,5% льготных кредитов МСП выданы в отраслях экономики предложения
В РФ 38,5% льготных кредитов МСП выданы в отраслях экономики предложения - РИА Новости, 11.07.2024
В РФ 38,5% льготных кредитов МСП выданы в отраслях экономики предложения
В прошлом году предприятия экономики предложения смогли привлечь 528 миллиардов рублей по программам поддержки МСП в рамках профильного нацпроекта, в портфеле... РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T16:03
2024-07-11T16:03
2024-07-11T16:14
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максим решетников
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
it-компании
малое и среднее предпринимательство — мсп (малый и средний бизнес — мсб)
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. В прошлом году предприятия экономики предложения смогли привлечь 528 миллиардов рублей по программам поддержки МСП в рамках профильного нацпроекта, в портфеле льготных кредитов, оформленных в 2023 году, займы компаниям из отраслей экономики предложения составляют около 40%, сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников.Это в том числе IT-компании, обрабатывающие производства, гостиничный бизнес."Мы работаем с предприятиями из отраслей экономики предложения, потому что они решают задачи роста экономики и дают наибольший мультипликативный эффект. Поэтому мы таргетируем и приоритизируем на них меры поддержки", - отметил глава Минэкономразвития, его слова приводятся на сайте ведомства.Каждый третий рубль получают предприятия МСП из приоритетных отраслей и по банковским программам, уточнила заместитель министра Татьяна Илюшникова.По данным Банка России, по результатам 2023 года 3,4 триллиона рублей общего кредитного портфеля, предоставленного субъектам МСП, приходится на компании из отраслей экономики предложения. Эта доля составляет более 27%."Мы исключили из числа получателей поддержки предприятия, которые соответствуют критериям, но аффилированные с крупным бизнесом или имеющие несоразмерные для малого бизнеса масштабы деятельности. На сегодня численность компаний из отраслей экономики предложения в общей структуре МСП, а также их вклад в экономику составляют более 20%", – сказала Илюшникова.На сегодняшний день для компании МСП действует линейка финансовых инструментов поддержки: льготные программы кредитования, микрозаймы, поручительства, гранты, субсидии и другое.
https://ria.ru/20240704/reshetnikov-1957503696.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
твой бизнес – новости, экономика, россия, максим решетников, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), it-компании, малое и среднее предпринимательство — мсп (малый и средний бизнес — мсб)
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Экономика, Россия, Максим Решетников, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), IT-компании, Малое и среднее предпринимательство — МСП (Малый и средний бизнес — МСБ)
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. В прошлом году предприятия экономики предложения смогли привлечь 528 миллиардов рублей по программам поддержки МСП в рамках профильного нацпроекта, в портфеле льготных кредитов, оформленных в 2023 году, займы компаниям из отраслей экономики предложения составляют около 40%, сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников.
Это в том числе IT-компании, обрабатывающие производства, гостиничный бизнес.
"Мы работаем с предприятиями из отраслей экономики предложения, потому что они решают задачи роста экономики и дают наибольший мультипликативный эффект. Поэтому мы таргетируем и приоритизируем на них меры поддержки", - отметил глава Минэкономразвития
, его слова приводятся на сайте ведомства.
Каждый третий рубль получают предприятия МСП из приоритетных отраслей и по банковским программам, уточнила заместитель министра Татьяна Илюшникова.
По данным Банка России, по результатам 2023 года 3,4 триллиона рублей общего кредитного портфеля, предоставленного субъектам МСП, приходится на компании из отраслей экономики предложения. Эта доля составляет более 27%.
«
"Мы исключили из числа получателей поддержки предприятия, которые соответствуют критериям, но аффилированные с крупным бизнесом или имеющие несоразмерные для малого бизнеса масштабы деятельности. На сегодня численность компаний из отраслей экономики предложения в общей структуре МСП, а также их вклад в экономику составляют более 20%", – сказала Илюшникова.
На сегодняшний день для компании МСП действует линейка финансовых инструментов поддержки: льготные программы кредитования, микрозаймы, поручительства, гранты, субсидии и другое.