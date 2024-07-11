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В РФ 38,5% льготных кредитов МСП выданы в отраслях экономики предложения - РИА Новости, 11.07.2024
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Твой бизнес
 
16:03 11.07.2024 (обновлено: 16:14 11.07.2024)
https://ria.ru/20240711/kredity-1959015397.html
В РФ 38,5% льготных кредитов МСП выданы в отраслях экономики предложения
В РФ 38,5% льготных кредитов МСП выданы в отраслях экономики предложения - РИА Новости, 11.07.2024
В РФ 38,5% льготных кредитов МСП выданы в отраслях экономики предложения
В прошлом году предприятия экономики предложения смогли привлечь 528 миллиардов рублей по программам поддержки МСП в рамках профильного нацпроекта, в портфеле... РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T16:03
2024-07-11T16:14
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экономика
россия
максим решетников
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
it-компании
малое и среднее предпринимательство — мсп (малый и средний бизнес — мсб)
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. В прошлом году предприятия экономики предложения смогли привлечь 528 миллиардов рублей по программам поддержки МСП в рамках профильного нацпроекта, в портфеле льготных кредитов, оформленных в 2023 году, займы компаниям из отраслей экономики предложения составляют около 40%, сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников.Это в том числе IT-компании, обрабатывающие производства, гостиничный бизнес."Мы работаем с предприятиями из отраслей экономики предложения, потому что они решают задачи роста экономики и дают наибольший мультипликативный эффект. Поэтому мы таргетируем и приоритизируем на них меры поддержки", - отметил глава Минэкономразвития, его слова приводятся на сайте ведомства.Каждый третий рубль получают предприятия МСП из приоритетных отраслей и по банковским программам, уточнила заместитель министра Татьяна Илюшникова.По данным Банка России, по результатам 2023 года 3,4 триллиона рублей общего кредитного портфеля, предоставленного субъектам МСП, приходится на компании из отраслей экономики предложения. Эта доля составляет более 27%."Мы исключили из числа получателей поддержки предприятия, которые соответствуют критериям, но аффилированные с крупным бизнесом или имеющие несоразмерные для малого бизнеса масштабы деятельности. На сегодня численность компаний из отраслей экономики предложения в общей структуре МСП, а также их вклад в экономику составляют более 20%", – сказала Илюшникова.На сегодняшний день для компании МСП действует линейка финансовых инструментов поддержки: льготные программы кредитования, микрозаймы, поручительства, гранты, субсидии и другое.
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твой бизнес – новости, экономика, россия, максим решетников, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), it-компании, малое и среднее предпринимательство — мсп (малый и средний бизнес — мсб)
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Экономика, Россия, Максим Решетников, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), IT-компании, Малое и среднее предпринимательство — МСП (Малый и средний бизнес — МСБ)

В РФ 38,5% льготных кредитов МСП выданы в отраслях экономики предложения

© iStock.com / brankokosteskiДевушка ставит печать на документы
Девушка ставит печать на документы - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© iStock.com / brankokosteski
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. В прошлом году предприятия экономики предложения смогли привлечь 528 миллиардов рублей по программам поддержки МСП в рамках профильного нацпроекта, в портфеле льготных кредитов, оформленных в 2023 году, займы компаниям из отраслей экономики предложения составляют около 40%, сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников.
Это в том числе IT-компании, обрабатывающие производства, гостиничный бизнес.
"Мы работаем с предприятиями из отраслей экономики предложения, потому что они решают задачи роста экономики и дают наибольший мультипликативный эффект. Поэтому мы таргетируем и приоритизируем на них меры поддержки", - отметил глава Минэкономразвития, его слова приводятся на сайте ведомства.
Каждый третий рубль получают предприятия МСП из приоритетных отраслей и по банковским программам, уточнила заместитель министра Татьяна Илюшникова.
По данным Банка России, по результатам 2023 года 3,4 триллиона рублей общего кредитного портфеля, предоставленного субъектам МСП, приходится на компании из отраслей экономики предложения. Эта доля составляет более 27%.
«
"Мы исключили из числа получателей поддержки предприятия, которые соответствуют критериям, но аффилированные с крупным бизнесом или имеющие несоразмерные для малого бизнеса масштабы деятельности. На сегодня численность компаний из отраслей экономики предложения в общей структуре МСП, а также их вклад в экономику составляют более 20%", – сказала Илюшникова.
На сегодняшний день для компании МСП действует линейка финансовых инструментов поддержки: льготные программы кредитования, микрозаймы, поручительства, гранты, субсидии и другое.
Максим Решетников - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
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4 июля, 20:20
 
Твой бизнесТвой бизнес – новостиЭкономикаРоссияМаксим РешетниковМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)IT-компанииМалое и среднее предпринимательство — МСП (Малый и средний бизнес — МСБ)
 
 
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