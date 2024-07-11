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В Кремле назвали страны, участвующие в конфликте на Украине напрямую
В Кремле назвали страны, участвующие в конфликте на Украине напрямую - РИА Новости, 11.07.2024
В Кремле назвали страны, участвующие в конфликте на Украине напрямую
Германия, США, Франция, Британия напрямую участвуют в конфликте вокруг Украины, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T21:43
2024-07-11T21:43
2024-07-11T21:51
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Германия, США, Франция, Британия напрямую участвуют в конфликте вокруг Украины, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Та же Германия, США, Франция, Великобритания напрямую участвуют в конфликте вокруг Украины", — сказал он журналисту Павлу Зарубину на просьбу прокомментировать планы США разместить дальнобойные ракеты в Германии.Ранее в Пентагоне заявили, что США в 2026 году приступят к размещению в Германии дальнобойных ударных систем, которые значительно превзойдут уже находящиеся в Европе орудия. Речь идет, в частности, о ракетах SM-6, Tomahawk и "гиперзвуковом оружии".
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в мире, украина, германия, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Германия, США
В Кремле назвали страны, участвующие в конфликте на Украине напрямую
Песков: США, ФРГ, Франция и Британия участвуют в конфликте на Украине напрямую