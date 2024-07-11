https://ria.ru/20240711/konflikt-1959098059.html

В Кремле назвали страны, участвующие в конфликте на Украине напрямую

В Кремле назвали страны, участвующие в конфликте на Украине напрямую - РИА Новости, 11.07.2024

В Кремле назвали страны, участвующие в конфликте на Украине напрямую

Германия, США, Франция, Британия напрямую участвуют в конфликте вокруг Украины, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T21:43

2024-07-11T21:43

2024-07-11T21:51

специальная военная операция на украине

в мире

украина

германия

сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/05/1919796617_0:32:3072:1760_1920x0_80_0_0_6d7f2175df10e944466c9a9af164cd9d.jpg

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Германия, США, Франция, Британия напрямую участвуют в конфликте вокруг Украины, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Та же Германия, США, Франция, Великобритания напрямую участвуют в конфликте вокруг Украины", — сказал он журналисту Павлу Зарубину на просьбу прокомментировать планы США разместить дальнобойные ракеты в Германии.Ранее в Пентагоне заявили, что США в 2026 году приступят к размещению в Германии дальнобойных ударных систем, которые значительно превзойдут уже находящиеся в Европе орудия. Речь идет, в частности, о ракетах SM-6, Tomahawk и "гиперзвуковом оружии".

https://ria.ru/20240710/druzya-1958618400.html

украина

германия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, германия, сша