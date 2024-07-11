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В Кремле назвали страны, участвующие в конфликте на Украине напрямую - РИА Новости, 11.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:43 11.07.2024 (обновлено: 21:51 11.07.2024)
https://ria.ru/20240711/konflikt-1959098059.html
В Кремле назвали страны, участвующие в конфликте на Украине напрямую
В Кремле назвали страны, участвующие в конфликте на Украине напрямую - РИА Новости, 11.07.2024
В Кремле назвали страны, участвующие в конфликте на Украине напрямую
Германия, США, Франция, Британия напрямую участвуют в конфликте вокруг Украины, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T21:43
2024-07-11T21:51
специальная военная операция на украине
в мире
украина
германия
сша
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Германия, США, Франция, Британия напрямую участвуют в конфликте вокруг Украины, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Та же Германия, США, Франция, Великобритания напрямую участвуют в конфликте вокруг Украины", — сказал он журналисту Павлу Зарубину на просьбу прокомментировать планы США разместить дальнобойные ракеты в Германии.Ранее в Пентагоне заявили, что США в 2026 году приступят к размещению в Германии дальнобойных ударных систем, которые значительно превзойдут уже находящиеся в Европе орудия. Речь идет, в частности, о ракетах SM-6, Tomahawk и "гиперзвуковом оружии".
https://ria.ru/20240710/druzya-1958618400.html
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в мире, украина, германия, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Германия, США
В Кремле назвали страны, участвующие в конфликте на Украине напрямую

Песков: США, ФРГ, Франция и Британия участвуют в конфликте на Украине напрямую

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Германия, США, Франция, Британия напрямую участвуют в конфликте вокруг Украины, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Та же Германия, США, Франция, Великобритания напрямую участвуют в конфликте вокруг Украины", — сказал он журналисту Павлу Зарубину на просьбу прокомментировать планы США разместить дальнобойные ракеты в Германии.
Ранее в Пентагоне заявили, что США в 2026 году приступят к размещению в Германии дальнобойных ударных систем, которые значительно превзойдут уже находящиеся в Европе орудия. Речь идет, в частности, о ракетах SM-6, Tomahawk и "гиперзвуковом оружии".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
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