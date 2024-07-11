https://ria.ru/20240711/kompelktuyuschie-1959001569.html

Правительство выделит миллиард рублей на комплектующие для промышленности

Правительство выделит миллиард рублей на комплектующие для промышленности - РИА Новости, 11.07.2024

Правительство выделит миллиард рублей на комплектующие для промышленности

Правительство направит 1 миллиард рублей на поддержку проектов по созданию комплектующих для отраслей промышленности, сообщил премьер-министр РФ Михаил... РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T15:20

2024-07-11T15:20

2024-07-11T15:22

экономика

россия

михаил мишустин

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Правительство направит 1 миллиард рублей на поддержку проектов по созданию комплектующих для отраслей промышленности, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Сегодня мы направим 1 миллиард рублей на подготовку конструкторской документации комплектующих материалов, которые используются в целом ряде отраслей. В первую очередь, в медицине и в реабилитации, в частности, для биопсии костного мозга. А также в автомобильной и в легкой промышленности, в транспорте, машиностроении", - сказал он на заседании правительства. Средства позволят поддержать дополнительно 30 проектов обратного инжиниринга, предусматривающих разработку конструкторской документации на различные комплектующие изделия. "Рассчитываем, что принятое решение укрепит технологическую базу отечественной промышленности, будет способствовать устойчивым поставкам сырья и комплектующих, включая те, что необходимы для обеспечения безопасности жизни и здоровья наших людей", – отметил Мишустин.

https://ria.ru/20231130/avtokomponenty-1912931762.html

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экономика, россия, михаил мишустин