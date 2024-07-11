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Правительство выделит миллиард рублей на комплектующие для промышленности
Правительство выделит миллиард рублей на комплектующие для промышленности - РИА Новости, 11.07.2024
Правительство выделит миллиард рублей на комплектующие для промышленности
Правительство направит 1 миллиард рублей на поддержку проектов по созданию комплектующих для отраслей промышленности, сообщил премьер-министр РФ Михаил... РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T15:20
2024-07-11T15:20
2024-07-11T15:22
экономика
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Правительство направит 1 миллиард рублей на поддержку проектов по созданию комплектующих для отраслей промышленности, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Сегодня мы направим 1 миллиард рублей на подготовку конструкторской документации комплектующих материалов, которые используются в целом ряде отраслей. В первую очередь, в медицине и в реабилитации, в частности, для биопсии костного мозга. А также в автомобильной и в легкой промышленности, в транспорте, машиностроении", - сказал он на заседании правительства. Средства позволят поддержать дополнительно 30 проектов обратного инжиниринга, предусматривающих разработку конструкторской документации на различные комплектующие изделия. "Рассчитываем, что принятое решение укрепит технологическую базу отечественной промышленности, будет способствовать устойчивым поставкам сырья и комплектующих, включая те, что необходимы для обеспечения безопасности жизни и здоровья наших людей", – отметил Мишустин.
https://ria.ru/20231130/avtokomponenty-1912931762.html
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экономика, россия, михаил мишустин
Экономика, Россия, Михаил Мишустин
Правительство выделит миллиард рублей на комплектующие для промышленности
На помощь проектам по комплектующим для промышленности выделят миллиард рублей
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Правительство направит 1 миллиард рублей на поддержку проектов по созданию комплектующих для отраслей промышленности, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Сегодня мы направим 1 миллиард рублей на подготовку конструкторской документации комплектующих материалов, которые используются в целом ряде отраслей. В первую очередь, в медицине и в реабилитации, в частности, для биопсии костного мозга. А также в автомобильной и в легкой промышленности, в транспорте, машиностроении", - сказал он на заседании правительства.
Средства позволят поддержать дополнительно 30 проектов обратного инжиниринга, предусматривающих разработку конструкторской документации на различные комплектующие изделия.
"Рассчитываем, что принятое решение укрепит технологическую базу отечественной промышленности, будет способствовать устойчивым поставкам сырья и комплектующих, включая те, что необходимы для обеспечения безопасности жизни и здоровья наших людей", – отметил Мишустин.