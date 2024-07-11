Рейтинг@Mail.ru
Правительство выделит миллиард рублей на комплектующие для промышленности - РИА Новости, 11.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:20 11.07.2024 (обновлено: 15:22 11.07.2024)
https://ria.ru/20240711/kompelktuyuschie-1959001569.html
Правительство выделит миллиард рублей на комплектующие для промышленности
Правительство выделит миллиард рублей на комплектующие для промышленности - РИА Новости, 11.07.2024
Правительство выделит миллиард рублей на комплектующие для промышленности
Правительство направит 1 миллиард рублей на поддержку проектов по созданию комплектующих для отраслей промышленности, сообщил премьер-министр РФ Михаил... РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T15:20
2024-07-11T15:22
экономика
россия
михаил мишустин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0b/1958999863_87:483:2867:2047_1920x0_80_0_0_8cd9a7a6d816e33e93fda83f8fb5e352.jpg
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Правительство направит 1 миллиард рублей на поддержку проектов по созданию комплектующих для отраслей промышленности, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Сегодня мы направим 1 миллиард рублей на подготовку конструкторской документации комплектующих материалов, которые используются в целом ряде отраслей. В первую очередь, в медицине и в реабилитации, в частности, для биопсии костного мозга. А также в автомобильной и в легкой промышленности, в транспорте, машиностроении", - сказал он на заседании правительства. Средства позволят поддержать дополнительно 30 проектов обратного инжиниринга, предусматривающих разработку конструкторской документации на различные комплектующие изделия. "Рассчитываем, что принятое решение укрепит технологическую базу отечественной промышленности, будет способствовать устойчивым поставкам сырья и комплектующих, включая те, что необходимы для обеспечения безопасности жизни и здоровья наших людей", – отметил Мишустин.
https://ria.ru/20231130/avtokomponenty-1912931762.html
https://ria.ru/20240709/mishustin-1958490971.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0b/1958999863_163:0:2892:2047_1920x0_80_0_0_5bb400fc89e7b83fe8549f6b2d1e9dd0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, михаил мишустин
Экономика, Россия, Михаил Мишустин
Правительство выделит миллиард рублей на комплектующие для промышленности

На помощь проектам по комплектующим для промышленности выделят миллиард рублей

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкСовещание с членами правительства
Совещание с членами правительства - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в медиабанк
Совещание с членами правительства. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Правительство направит 1 миллиард рублей на поддержку проектов по созданию комплектующих для отраслей промышленности, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Сегодня мы направим 1 миллиард рублей на подготовку конструкторской документации комплектующих материалов, которые используются в целом ряде отраслей. В первую очередь, в медицине и в реабилитации, в частности, для биопсии костного мозга. А также в автомобильной и в легкой промышленности, в транспорте, машиностроении", - сказал он на заседании правительства.
Магазин автозапчастей - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
На проекты по производству автокомпонентов выделят 15 миллиардов рублей
30 ноября 2023, 15:22
Средства позволят поддержать дополнительно 30 проектов обратного инжиниринга, предусматривающих разработку конструкторской документации на различные комплектующие изделия.
"Рассчитываем, что принятое решение укрепит технологическую базу отечественной промышленности, будет способствовать устойчивым поставкам сырья и комплектующих, включая те, что необходимы для обеспечения безопасности жизни и здоровья наших людей", – отметил Мишустин.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
Мишустин отметил рост российской промышленности
9 июля, 14:06
 
ЭкономикаРоссияМихаил Мишустин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала