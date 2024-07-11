https://ria.ru/20240711/komitet-1958911557.html

Помощников Байдена вызвали для дачи показаний о его здоровье, пишут СМИ

Помощников Байдена вызвали для дачи показаний о его здоровье, пишут СМИ - РИА Новости, 11.07.2024

Помощников Байдена вызвали для дачи показаний о его здоровье, пишут СМИ

Комитет по надзору палаты представителей США вызвал нескольких помощников президента США Джо Байдена для дачи показаний по поводу состояния здоровья... РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T10:53

2024-07-11T10:53

2024-07-11T10:59

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предвыборные дебаты трампа и байдена

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Комитет по надзору палаты представителей США вызвал нескольких помощников президента США Джо Байдена для дачи показаний по поводу состояния здоровья американского президента, сообщает портал Axios со ссылкой на соответствующий документ. "Комитет по надзору палаты представителей США вызвал трех высокопоставленных помощников в Белом доме с требованием дать показания относительно состояния здоровья Байдена", - пишет портал. Согласно приводимому документу, американские конгрессмены обеспокоены, что помощники Байдена могут оказывать на него чрезмерное влияние и даже выполнять определенную работу вместо него. Отмечается, что эти опасения возникли на фоне провального выступления Байдена на дебатах с другим кандидатом в президенты США Дональдом Трампом. "Комитет обеспокоен, что каждый из этих чиновников… взял на себя задачу по управлению страной в то время, когда президент на это не способен", - пишет портал. Отмечается, что вызванные помощники Байдена должны дать ответ на требование явиться в палату представителей до 17 июля. Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с республиканцем Дональдом Трампом, которые прошли в ночь на 28 июня в Атланте. Действующий американский президент запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а после мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда супруга Байдена Джилл помогала ему спуститься с лестницы. Теперь политики и журналисты говорят о том, что демократы могут отказаться выдвигать Байдена и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия. При этом в штабе действующего президента говорят, что он не собирается сдаваться и выходить из гонки. По некоторым данным, выдвинуть его кандидатом на пост президента могут уже 21 июля, не дожидаясь съезда партии в августе. Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США пройдут 5 ноября.

https://ria.ru/20240711/sammit-1958905737.html

https://ria.ru/20240710/bayden-1958849924.html

https://ria.ru/20240709/bayden-1958607127.html

https://ria.ru/20240710/bayden-1958734336.html

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в мире, сша, атланта, джо байден, дональд трамп, предвыборные дебаты трампа и байдена