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СМИ: Обама не был против решения Клуни призвать Байдена сняться с выборов - РИА Новости, 11.07.2024
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18:52 11.07.2024
https://ria.ru/20240711/kluni-1959073312.html
СМИ: Обама не был против решения Клуни призвать Байдена сняться с выборов
СМИ: Обама не был против решения Клуни призвать Байдена сняться с выборов - РИА Новости, 11.07.2024
СМИ: Обама не был против решения Клуни призвать Байдена сняться с выборов
Экс-президент США Барак Обама, являющийся сторонником действующего президента Джо Байдена, заранее знал о том, что голливудский актер Джордж Клуни опубликует... РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T18:52
2024-07-11T18:52
в мире
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атланта
джо байден
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барак обама
предвыборные дебаты трампа и байдена
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Экс-президент США Барак Обама, являющийся сторонником действующего президента Джо Байдена, заранее знал о том, что голливудский актер Джордж Клуни опубликует призыв к Байдену выйти из президентской гонки, и не возражал против этого, сообщает издание Politico со ссылкой на источники. В среду Клуни в колонке для издания New York Times призвал Байдена отказаться от борьбы за переизбрание во имя спасения демократии после неудачного выступления на дебатах. Клуни также призвал ведущих американских демократов, таких как лидер демократов в сенате Чак Шумер, лидер демократического меньшинства в палате представителей Хаким Джеффрис и экс-спикер нижней палаты конгресса Нэнси Пелоси, попросить Байдена отказаться от попытки переизбрания. По данным источников издания, перед публикацией колонки Клуни обратился к Обаме, чтобы получить его одобрение. "Хотя Обама не поощрял и не советовал Клуни говорить то, что он сказал, он также не возражал против этого", - пишет издание. Как пишет Politico отсутствие сопротивления со стороны Обамы является "сногсшибательным откровением", учитывая, что бывший президент был одним из первых громких голосов, защищавших Байдена после его провального выступления на дебатах. Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с республиканцем Дональдом Трампом, которые прошли в ночь на 28 июня в Атланте. Действующий американский президент запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а после мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда супруга Байдена Джилл помогала ему спуститься с лестницы.
https://ria.ru/20240711/bayden-1958964595.html
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в мире, сша, атланта, джо байден, джордж клуни, барак обама, предвыборные дебаты трампа и байдена , выборы президента сша — 2024
В мире, США, Атланта, Джо Байден, Джордж Клуни, Барак Обама, Предвыборные дебаты Трампа и Байдена , Выборы президента США — 2024
СМИ: Обама не был против решения Клуни призвать Байдена сняться с выборов

Politico: Обама не был против решения Клуни призвать Байдена сняться с выборов

© AP Photo / Charles Rex ArbogastБарак Обама
Барак Обама - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© AP Photo / Charles Rex Arbogast
Барак Обама. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Экс-президент США Барак Обама, являющийся сторонником действующего президента Джо Байдена, заранее знал о том, что голливудский актер Джордж Клуни опубликует призыв к Байдену выйти из президентской гонки, и не возражал против этого, сообщает издание Politico со ссылкой на источники.
В среду Клуни в колонке для издания New York Times призвал Байдена отказаться от борьбы за переизбрание во имя спасения демократии после неудачного выступления на дебатах. Клуни также призвал ведущих американских демократов, таких как лидер демократов в сенате Чак Шумер, лидер демократического меньшинства в палате представителей Хаким Джеффрис и экс-спикер нижней палаты конгресса Нэнси Пелоси, попросить Байдена отказаться от попытки переизбрания.
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По данным источников издания, перед публикацией колонки Клуни обратился к Обаме, чтобы получить его одобрение.
"Хотя Обама не поощрял и не советовал Клуни говорить то, что он сказал, он также не возражал против этого", - пишет издание.
Как пишет Politico отсутствие сопротивления со стороны Обамы является "сногсшибательным откровением", учитывая, что бывший президент был одним из первых громких голосов, защищавших Байдена после его провального выступления на дебатах.
Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с республиканцем Дональдом Трампом, которые прошли в ночь на 28 июня в Атланте. Действующий американский президент запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а после мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда супруга Байдена Джилл помогала ему спуститься с лестницы.
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В миреСШААтлантаДжо БайденДжордж КлуниБарак ОбамаПредвыборные дебаты Трампа и БайденаВыборы президента США — 2024
 
 
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