https://ria.ru/20240711/kitay-1958939025.html
Китай исключил поставки оружия той или иной стороне украинского конфликта
Китай исключил поставки оружия той или иной стороне украинского конфликта - РИА Новости, 11.07.2024
Китай исключил поставки оружия той или иной стороне украинского конфликта
Китай никогда не станет подливать масло в огонь украинского кризиса и тем более не будет поставлять оружие той или иной стороне конфликта, заявил в четверг... РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T12:23
2024-07-11T12:23
2024-07-11T12:23
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ПЕКИН, 11 июл – РИА Новости. Китай никогда не станет подливать масло в огонь украинского кризиса и тем более не будет поставлять оружие той или иной стороне конфликта, заявил в четверг официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь. Он отметил, что Китай не является инициатором или стороной украинского кризиса. При этом КНР не остается безучастным наблюдателем и активно продвигает мирные переговоры, а также содействует политическому урегулированию. "Китай никогда не будет подливать масло в огонь и пользоваться случаем для извлечения выгоды, и тем более не станет поставлять оружие какой-либо стороне конфликта, эта позиция четкая и последовательная", - сказал представитель китайского МИД на брифинге. При этом предприятия КНР осуществляют торгово-экономическое сотрудничество со всеми странами, включая Россию и Украину, по правилам Всемирной торговой организации и рыночным принципам, добавил дипломат. Он также призвал США задуматься о коренных причинах кризиса и предпринять реальные шаги для достижения мира. На Западе неоднократно высказывали претензии в адрес Китая, обвиняя их в поставках товаров двойного назначения и иного рода помощи РФ, которую та якобы задействует в спецоперации на Украине. Пекин эти обвинения неоднократно отвергал, призывая Вашингтон не нагнетать эскалационную риторику и воздерживаться от беспочвенных обвинений в свой адрес.
https://ria.ru/20240711/kitay-1958876946.html
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в мире, китай, россия, украина
В мире, Китай, Россия, Украина
Китай исключил поставки оружия той или иной стороне украинского конфликта
МИД Китая: Пекин не будет подливать масло в огонь украинского кризиса